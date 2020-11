Mit zwei Fliesen auf einer Zeitreise

In diesen Tagen war die Erinnerung wieder präsent. Im Rahmen des 125-jährigen Bestehens der Iserlohner Schwimmvereine war natürlich auch das alte Stadtbad ein Thema - ein wahrhaft historischer Ort, untrennbar verbunden mit der Geschichte beider Klubs. Bereits 1969 abgerissen, war diese Schwimmhalle für Klaus Schlünder viele Jahre die zweite Heimat.

„Das konnte ich damals nicht glauben, dass man das Bad einfach so abreißt. Da hätte man doch eine Begegnungsstätte oder irgendetwas anderes daraus machen können“, sagt der heute 71-Jährige, der fast ausschließlich für den Schleddenhofer Schwimmverein schwamm und Wasserball spielte. Deshalb kletterte Klaus Schlünder seinerzeit auch spontan über den Bauzaun und sicherte sich im Schutt zwei kleine Fliesen aus der für ihn in seiner Jugend so vertrauten Umgebung. Und genau diese beiden kleinen Erinnerungsstücke fielen ihm unlängst wieder in die Hände - eine echte Zeitreise.

Als Mitglied des WSV-Kaders gab es eine Freikarte

Im Alter von zehn Jahren war der gelernte Lithograf, der für die Stadt Iserlohn Plakate entwarf und später auch als Bediensteter der Kommune fotografierte und Prospekte erstellte, bereits Stammgast in der städtischen Badeanstalt. 10 Pfennig habe der Eintritt damals gekostet, später seien es 20 gewesen. Zweimal pro Woche stand das Schwimmtraining auf dem Programm. Schon bald erbrachte Schlünder beachtliche Leistungen und wurde als 13-Jähriger in die Westdeutsche Schwimmauswahl berufen.

„Von diesem Zeitpunkt an bekam ich eine Freikarte, und für mein Training wurde eine eigene Bahn abgeteilt“, erinnert er sich. Auch die Intensität sei gesteigert worden. Zwei Einheiten pro Woche hätten längst nicht mehr ausgereicht, zusätzlich gab es noch Einheiten des Schwimmverbandes in Übach-Palenberg. „Das war damals alles speziell,“ sagt Klaus Schlünder. Beim Training am Stützpunkt habe es Tropfen für die Augen gegeben, weil Schwimmbrillen fehlten und man nach einer Bahn aufgrund der starken Chlorung des Wassers nichts mehr sehen konnte.

Aber auch im Stadtbad gab es viele Eigenheiten. „Vor dem Schwimmen stand gründliches Duschen mit Kernseife auf dem Programm. Das hat der Schwimmmeister kontrolliert, in dem er an den Fußfesseln gerieben hat. Wenn da noch Schmutz war, konnte man gleich wieder umdrehen“, berichtet Schlünder. In Unkenntnis der wahren Bahnenlänge habe er damals auch in Rekordzeit über seine Paradestrecke, die 100 Meter Kraul, angeschlagen. Dann hätte sich aber herausgestellt, dass die Bahn nur 22 Meter und nicht 25 lang gewesen sei. „Später wurde eine Holzwand von einem Schreiner im Wasser installiert, damit man genau 20 Meter Länge pro Bahn hatte.“

Mit 16 Jahren war Klaus Schlünder als Schwimmer in Iserlohn schon fast ein Einzelkämpfer und kam zum Wasserball. Zuvor war er noch auf den dritten Platz bei der „Westdeutschen“ geschwommen, dann kam der SV Duisburg 98 zu einem Wasserball-Gastspiel ins Stadtbad. „Das waren regelrechte Bären, gegen die wir da spielen mussten“, macht er deutlich. Dennoch blieb er dieser Sportart als Aktiver 40 Jahre treu, wenngleich er das Schwimmen mit Leistungsanspruch, manchmal auch zum Leidwesen seiner Frau Gabriele, selbst eine ehemalige Leistungsschwimmerin, nie ganz ad acta legte.

Tägliches Pensum von mindestens 1000 Metern

Zur Jahrtausendwende entdeckte Klaus Schlünder die Masters-Titelkämpfe für sich und nahm immer wieder mit beachtlichem Erfolg teil. Heute krault er allerdings lieber die 50 Meter. Dennoch beträgt sein Trainingspensum in den Sommermonaten bei den Frühschwimmern täglich mindestens 1000 Meter, je nach Tagesform auch schon einmal 3000.

Auf Vorstoß von Rainer Fiesel widmete sich Schlünder nach seiner aktiven Zeit als Wasserballer der Nachwuchsarbeit im Schleddenhof. 1987 begann der Aufbau einer Jugendmannschaft, die später zusätzlich von Rainer Becker und Kurt Janoth betreut wurde, als A-Jugend Westdeutscher Meister wurde und hauchdünn die Teilnahme an der Deutschen Endrunde verpasste. Talente wie Patrick Hornberg gingen durch seine Schule. „Auch viele der heutigen Iserlohner Zweitligaspieler haben bei mir das Schwimmen gelernt“, sagt Klaus Schlünder.

Seit einiger Zeit ist der passionierte Schwimmer einmal abseits der Vermittlung der Schwimmfähigkeit beim Nachwuchs unterwegs und bringt Erwachsenen das Schwimmen bei. Die Corona-Problematik bremste die Aktivitäten Schlünders, die er wiederum auf Bitten von Rainer Fiesel übernahm, zuletzt mehrfach. Diese Inaktivität betrifft ihn natürlich auch selbst. Tägliche Schwimmeinheiten sind aktuell nicht möglich. Dennoch denkt der 71-Jährige („mir fehlt das Wasser“) nicht ans Aufhören und hofft, dass er spätestens im Sommer wieder seine täglichen 1000 Meter schwimmen kann und vielleicht hin und wieder mal an die Zeit im alten Stadtbad denkt.