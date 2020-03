Saisonfinale, Abschlussfeier, Vertragsunterzeichnungen für die neue Serie - an diese Abfolge hatte man sich bei den Iserlohn Roosters im Monat März gewöhnt, doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Die normale Personalplanung ist derzeit außer Kraft gesetzt.

„Momentan stehen die Räder still“, sagt Wolfgang Brück, der geschäftsführende Gesellschafter, aber er ist beim Blick auf die jüngste Entwicklung froh über das „professionelle Verhalten“ von DEL und Eishockeybund. „Es gab schnelle und klare Entscheidungen, und das war lobenswert“, verweist er auf Saisonabbruch und Verzicht auf die Play-offs. Er stellt sich jetzt allerdings auf schwierige Zeiten für die Liga ein, nicht allein wegen der Corona-Pandemie.

Denn Fakt ist, dass die DEL-Klubs mit höheren Zahlungen an die Berufsgenossenschaft zu rechnen haben, die Rede ist von 200.000 bis 300.000 Euro. Und das betrifft alle Standorte gleich, unabhängig davon, ob der Spieleretat bei zwei oder acht Millionen Euro liegt. Dass es aktuell noch keinen neuen Liga-Hauptsponsor gibt, könnte die Einnahmeseite der Klubs weiter belasten. Brück übertreibt sicher nicht, wenn er von stürmischen Zeiten spricht. Aber er empfiehlt trotz der Unwägbarkeiten, jetzt die Ruhe zu bewahren. „Ich habe schon einige Stürme erlebt. Wir werden in Iserlohn auf jeden Fall weiter Eishockey spielen. Es kann nur sein, dass wir damit später als üblich beginnen.“ Er hofft natürlich, dass die lange Sommerpause dieser Sportart in der Krise zugute kommt.

Der Roosters-Boss hat bereits eine Gesellschafterversammlung durchgeführt, und dort war man sich einig, in der aktuellen Situation ins Risiko gehen zu müssen. Sicher ist, dass höhere Aufwendungen zu leisten sind und es derzeit danach aussieht, dass es weniger Erträge gibt. Termine mit Sponsoren, so Brück, könne man in dieser Situation logischerweise nicht machen, aber er appelliert in diesem Zusammenhang an die Solidarität. „Wir leben ja nicht primär von Fernsehgeldern. Unsere wesentlichen Einnahmenquellen sind Eintrittsgelder und Sponsoring, und gerade in dieser Zeit der Unsicherheit brauchen wir Vertrauen und Rückhalt.“

Lizenzunterlagen wohl mit vielen Unwägbarkeiten

Der Klub-Chef räumt aber auch ein, dass man aktuell kein Budget für die kommende Saison aufstellen könne, und er fügt hinzu: „Mit Verträgen gehen wir derzeit sehr vorsichtig um.“ Daraus kann man ableiten, dass externe Verpflichtungen gerade weniger auf der Tagesordnung stehen, zumal die Scoutingaktivitäten von Manager Christian Hommel wegen des ruhenden Spielbetriebes nicht zuletzt in Nordamerika nicht wie gewohnt stattfinden können.

Noch nicht einzuschätzen vermag Brück, ob und in welcher Form die Liga ihre Regularien der aktuellen Lage anpassen wird. Bis Ende Mai müssen die DEL-Klubs ihre Lizenzunterlagen eingereicht haben, doch die Unwägbarkeiten dürften an fast allen Standorten größer als je zuvor sein. Der Geschäftsführer wiederholt seinen Appell an die Solidarität. „Wir haben ein gutes Produkt, aber dieser Leuchtturm braucht jetzt Unterstützung.“