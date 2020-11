Motivierendes Intermezzo im Nationalteam

Der sportliche Wert stand nicht im Vordergrund, und dass die Veranstaltung für den Deutschen Eishockey-Bund ein Zuschussgeschäft wurde, spielte auch keine zentrale Rolle. „Es wird wieder Eishockey gespielt“ lautete die wichtige Botschaft, die vom Deutschland-Cup in Krefeld ausgehen sollte.

Die lettische Nationalmannschaft gewann das Finale gegen das deutsche A-Team, und hier trat der von den Adlern Mannheim aus San Jose ausgeliehene Ex-Iserlohner Lean Bergmann in Aktion. Der hatte in den letzten Monaten regelmäßig Eistraining, und in Mannheim läuft das Programm längst wieder im Normalbetrieb. Für die beiden Roosters-Spieler Erik Buschmann und Taro Jentzsch, die in Krefeld für das „Top Team Peking“ spielten, sind die Rahmenbedingungen grundlegend anders. Sie genossen es, endlich wieder auf dem Eis zu stehen, mit einem kompletten Team zu arbeiten und einen Wettbewerb bestreiten zu können.

„Ich bin eigentlich sehr selbstkritisch, aber nach sieben Monaten ohne Spiel war das ganz okay“, resümiert Taro Jentzsch nach dem 2:4 des deutschen Perspektivteams gegen die Letten (das Auftaktspiel gegen das A-Team ging mit 2:7 verloren), in dem die Mannschaft für ihren couragierten Auftritt viel Lob einheimste. Für ihn waren es die ersten Profispiele überhaupt, und er räumt ein, dass er im Vorfeld das Körperspiel schon etwas gefürchtet habe. „Aber es war nicht so schlimm, und vom spielerischen her konnte ich mithalten.“

Dass einige Kollegen, die seit Wochen auf dem Eis stehen, im Turnier weniger Anpassungsschwierigkeiten hatten, lag für ihn ohnehin auf der Hand. Kollege Erik Buschmann pflichtet ihm bei. „Man merkt es in den Zweikämpfen, dass einige Jungs schon länger im Wettkampfmodus sind.“ Mit seiner persönlichen Leistung war der Verteidiger zufrieden, mit dem Team Peking ebenfalls. „Wir hatten schließlich auch einige U20-Leute ohne Profierfahrung dabei,“ betont Buschmann, für den die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 natürlich ein Traum wäre.

Für das Perspektivteam gab es ebenso wie für die beiden anderen Turnierteilnehmer ein strenges Reglement. Am Dienstag trafen die Spieler in Krefeld ein und mussten zunächst einen Corona-Schnelltest absolvieren. Danach wurden die Hotelzimmer bezogen, und es stand noch eine Trainingseinheit auf dem Programm. So wurde an den Turniertagen zwischen Arena und Hotel gependelt, das die Spieler nicht verlassen durften. „Ein Problem war das nicht. Ich habe mit Buschi zusammen vor dem Fernseher gesessen, und so viel Freizeit gab es ja ohnehin nicht“, sagt Taro Jentzsch. Auch Erik Buschmann unterstreicht, dass wegen des eng getakteten Plans eigentlich gar keine Langeweile aufkommen konnte.

Nach dem Turnier ist wieder nur Krafttraining angesagt

Mit den Einschränkungen kam er problemlos klar. „Wenn man endlich wieder spielen darf, nimmt man das gern in Kauf.“ Für die beiden Roosters-Spieler war es ebenso wie für die Teamkollegen eine Selbstverständlichkeit, diszipliniert die Regeln einzuhalten. „Wir wollten nicht die Mannschaft sein, die durch irgendeinen Leichtsinn das Turnier crasht“, meint Jentzsch. Direkt nach dem zweiten Spiel am Freitagabend reiste die Mannschaft auch schon wieder ab und verließ ihre Blase. „In Krefeld hat das alles gut geklappt, aber DEL-Spiele sind ein ganz anderes Ding“, weiß auch der junge Stürmer, dass der Deutschland-Cup nur bedingt Rückschlüsse auf den Ligabetrieb zulässt.

Ob der in Iserlohn aufgenommen wird? „Vielleicht erfahren wir im Laufe dieser Woche mehr“, sagen die beiden Nationalspieler. Für sie ist der Schwenk zum Alltagsgeschäft besonders hart. In Krefeld Eistraining und zwei Spiele, in Iserlohn wieder nur Krafttraining,. „Es ist nicht leicht, sich gerade nach den Tagen beim Deutschland-Cup zu motivieren“, räumt Erik Buschmann ein, nachdem er am Montag gerade wieder daheim sein Workout unter Anleitung der Athletiktrainer absolviert hatte. Ob es dabei vorerst bleibt oder ob die Eissporthalle für die Profis bald wieder öffnet, dürfte in Kürze feststehen.