Nach Meistertitel sucht der TV Eiche Grüne Verstärkungen

Grüne. Der TV Eiche Grüne geht in der kommenden Saison mit drei Volleyball-Mannschaften an den Start. Dennoch sucht der Verein Spielerinnen.

Mit dem Meistertitel in der Bezirksklasse gelang den Volleyballerinnen des TV Eiche Grüne die erhoffte Rückkehr in die Bezirksliga. Für das junge Team, das komplett zusammenbleibt, ist dieser Schritt die konsequente Fortsetzung einer tollen Entwicklung.

Die neue Umgebung wird aber auch eine große Herausforderung, denn leichte Erfolge wird es gegen die zumeist deutlich routinierteren Teams nicht mehr geben. In Bestbesetzung kann das Team um Spielertrainerin Karolin Kaiser in der höheren Klasse mithalten, mit einem Stamm von neun Spielerinnen sowie gelegentlicher Verstärkung aus der zweiten Mannschaft ist der Kader des Teams aber knapp besetzt. Daher wünschen sich Spielführerin Michelle Skrabin und ihre Teamkolleginnen noch ambitionierte Mitspielerinnen, die die Mannschaft in die Bezirksliga begleiten.

Beginn der Saisonvorbereitung

Nachdem zuletzt nur in ausgedünnter Besetzung trainiert werden konnte, geht es aktuell in die Saisonvorbereitung. Erster Härtetest ist das eigene Vorbereitungsturnier am 20. August in der Hemberghalle, bei dem auch einige Bezirksligisten zu Gast sind. Der Saisonstart findet dann am 9. September bei VSC Dortmund statt.

Die zweite Mannschaft des TV Eiche hat als Nachrücker den Klassenverbleib geschafft und ist daher weiterhin in der Bezirksklasse weiterhin vertreten. Das Team hofft, in der neuen Saison ohne Abstiegssorgen durchzukommen. Neben den beiden Frauenteams geht außerdem noch eine U20-Jugendmannschaft an den Start.

Wer sich für ein Probetraining interessiert, wird darum gebeten, sich kurz per Mail bei Abteilungsleiter Bernd Kaiser (kaiserlohn@t-online) zu melden. Das gilt übrigens nicht nur für Spielerinnen mit Bezirksliga-Qualität, durch die drei weiblichen Teams kann der Verein Spielerinnen auf jedem Leistungsniveau einschließlich Anfängerinnen ab etwa 13 Jahren ein entsprechendes Angebot machen.

