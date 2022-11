Nachwuchs des FC Iserlohn in der Westfalenliga ohne Punkte

Iserlohn. Die C-Junioren des FC Iserlohn verloren das Verfolgerduell klar mit 0:5 und auch die B-Juniorinnen haben das Nachsehen.

Punktlos endete das Wochenende für die beiden Westfalenliga-Nachwuchsteams des FC Iserlohn. Die C-Junioren verloren klar das Verfolgerduell in Delbrück, die B-Juniorinnen knapp in Brakel.





C-Junioren: Delbrücker SC - FC Iserlohn 5:0 (3:0). „Das war sehr ernüchternd“, gestand Iserlohns Trainer Joshua Weische nach der unerwartet deutlichen Niederlage der ersatzgeschwächten Gäste-Elf. Das krankheitsbedingte Fehlen einiger Spieler ließ er aber nicht als Ausrede für eine extrem schwache erste Hälfte gelten. „Da haben bei uns einfach die Grundlagen gefehlt, was die Bereitschaft angeht, zu laufen, Zweikämpfe zu führen und dagegen zu halten“, berichtete der Coach.

B-Junioren lassen fußballerisches Grundwissen vermissen

Der Gegner nutzte die Schwächen der Iserlohner konsequent aus und sorgte bis zur Pause mit drei Toren für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte bewiesen die Gäste zumindest Moral, boten Paroli, obwohl Delbrück nach Wiederbeginn noch zweimal traf. Letztlich sei das Ergebnis zu hoch ausgefallen, die Niederlage aber absolut verdient gewesen. „Die Mannschaft weiß, dass sie selbst daran schuld ist und will es in den nächsten Spielen wieder besser machen“, versicherte Weische. Zunächst aber steht das Kreispokal-Halbfinale am Mittwoch um 18.30 Uhr bei Eintracht Ergste an. Sollten die Iserlohner ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wartet am Samstag, 19. November, im Finale der Sieger aus der Partie zwischen Borussia Dröschede und dem BSV Menden.

FCI: Sleimann; Weitzel, S. König, Bieker, Yavuz (56. Demirtas), Y. Polat, Hadziu (48. Schörmann), Bogdan, Gaun (48. Almakhdari), Knaub (36. Knapp), Middendorf (36. Pudwell).

Nethegaus Führung aus klarer Abseitsposition

B-Juniorinnen: FFC Nethegau - FC Iserlohn II 2:1 (1:1). Die erst einmal erfolgreichen FFC-Mädchen aus dem Kreis Höxter trafen auf schlechtem Rasenplatz nach einer Viertelstunde nur die Querlatte. Auch den Gästen fehlte es an der nötigen Präzision im Abschluss. Die FFC-Führung fiel aus klarer Abseitsposition (32.). Auch beim Ausgleich lag wohl eine Regelwidrigkeit vor. Nach dem Schuss von Mia Henkel wurde der Ball von Jil Raymond (im Abseits) noch leicht abgefälscht (40. + 3). Im zweiten Durchgang dominierten die Abwehrreihen. Nur in einer Szene wurden die Iserlohnerinnen mit einem langen Ball in die Spitze überspielt – 2:1 (58.). „Wir hatten definitiv keinen Sahnetag. In der zweiten Halbzeit waren wir einmal nicht zur Stelle“, berichtete Trainerin Lina Hammerschmidt.

FCI II: Görke, van der Slink, Warnke, Szabuniewicz, Güler, Schrämmer (68. Sentürk), Berge, Sikora, Schielke, Raymond, Henkel (50. Fischer).

