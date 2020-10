Nachwuchscamp erfüllt die Erwartungen

Iserlohn. Kangaroos freuten sich über die große Resonanz bei der traditionellen Ferienaktion für junge Basketballer.

Im Normalfall veranstalten die Iserlohn Kangaroos in den Oster- und Herbstferien je ein Basketball-Camp. Dieser Rhythmus ließ sich 2020 aus naheliegenden Gründen nicht beibehalten, und so entschlossen sich die Verantwortlichen, das in der ersten Jahreshälfte ausgefallene Leistungscamp ebenso wie die komprimierten Übungsstunden für Neueinsteiger und Fortgeschrittene in den Herbstferien durchzuführen.

In der ersten Woche traf sich Jugendkoordinator Milos Stankovic mit acht Nachwuchsspielern, die allesamt bei den Kangaroos spielen. Drei Tage lang wurde in mehreren Einheiten pro Tag intensiv, individuell und hart trainiert. „Wir haben vor allem an den Fähigkeiten jedes einzelnen Spielers gearbeitet. Dabei erlaubte es die geringe Gruppenstärke, dass auf Details geachtet werden konnte“, berichtete Stankovic, der mit den Fortschritten der Teilnehmer sehr zufrieden war. Zu Beginn der zweiten Woche fanden sich dann 26 Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren bei den Kangaroos ein, um vier Tage lang in der Almelohalle an den Basketball-Grundlagen zu feilen.

Mit Milos Stankovic, Maja und Sophie Grothe sowie Jörg Tschirley standen vier Trainer zur Verfügung, so dass die Gruppen aufgeteilt werden konnten. Nach zwei Tagen Basisarbeit standen am dritten und vierten Tag verschiedene Wettbewerbe auf dem Programm, und schließlich gab es zum Abschluss auch die Siegerehrung.

Besondere Auszeichnung für drei Jugendspieler

Dabei erhielt jeder Spieler eine Urkunde und ein T-Shirt. Zum besten Akteur der vier Tage (MVP) wurde Colin Laurenz gewählt. Beliebtester Spieler (MLP) war Lazaros Konstantinidis, und der am meisten verbesserte (MIP) Philip Grothe. „Es hat allen Teilnehmern viel Spaß gemacht“, sagte Milos Stankovic. Nicht alle Sportler kamen aus den Reihen der Kangaroos, auch einige auswärtige Spieler nahmen teil.

Erstmals präsentierten die Kangaroos bei der 13. Auflage der Veranstaltung mit der Krankenkasse DAK einen neuen Sponsor und hoffen hier auf eine längerfristig angelegte Zusammenarbeit. Die Beliebtheit des Camps ist ungebrochen. Binnen eines Tages waren alle verfügbaren Plätze vergeben.