Nächster Kantersieg für HTV-Damen

Die HTV-Damen eilen zum nächsten Kantersieg: Zum dritten Mal in Folge hat das Team von Trainer Ivan Kavran mit mehr als 40 selbst erzielten Treffern beeindruckt. Auf dem Weg zur Meisterschaft scheinen die Grün-Schwarzen nicht zu stoppen zu sein.

Handball-Landesliga: HTV Hemer - HSG Wetter/Grundschöttel 43:16 (21:8).Erstaunlich, dass der HTV bei dieser Trefferausbeute zunächst schwer in die Gänge kam: Sidney Lupisella, Natascha Schroth per Siebenmeter und Johanna Becker brachten das Team mit einer komfortablen 3:0-Führung (6.) auf Kurs, doch so richtig rund lief es noch nicht. In der Folgezeit fielen die Treffer dann aber wie reife Früchte: Mit schnellen Kombinationen wirbelte der HTV die HSG-Deckung durcheinander und enteilte binnen sieben Minuten auf 12:1 (13.). Mit dieser sicheren Führung nahmen die Gastgeberinnen nun etwas an Tempo raus, wodurch sich bis zum Seitenwechsel eine offenere Partie entwickelte, in der nun auch die HSG zu einigen Torerfolgen kam.

Nach Wiederanpfiff machten die HTV-Damen wieder mächtig Druck und schraubte das Resultat in die Höhe. „Das war ein souveräner Sieg, wir hatten alles unter Kontrolle. Wir haben eine gute Abwehr gestellt, schnell nach vorne gespielt und viele leichte Tore gemacht“, bilanzierte HTV-Coach Kavran, der aber eine Sprunggelenk-Verletzung von Johanna Becker zu beklagen hatte: In der Woche soll ein MRT Aufschluss geben, wie stark die Bänder getroffen sind.

HTV: Remmert, M. Remer; Lupisella (11), Rohe (1), Schäfer (6), Paschedag (1), Basener (4), Schroth (1/1), Marques Pais (3/2), Becker (8), Menze (1), Pokroppa (2/1), S. Remer (2), Kleinkes (3).