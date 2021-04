Iserlohn Roosters erleben nächtliche Alarm-Attacke im Hotel

Berlin/Iserlohn. Eisbären-Sympathisanten störten die Vorbereitung der Roosters auf das entscheidende dritte Spiel.

Während der TV-Übertragung hieß er nur „Wecker-Friedrich“. Roosters-Stürmer Marko Friedrich, dank seiner zwei Tore der Mann des ersten Drittels, hatte schließlich anschaulich geschildert, wie seine Mannschaft in der Nacht vor dem Spiel um den Schlaf gebracht wurde. Die Niederlage führte aber niemand im Lager der Sauerländer darauf zurück.

Vor dem Hotel veranstalteten Eisbären-Sympathisanten ein Autokorso mit Hupkonzert, Böller wurden gezündet, und ein Radfahrer hatte auf seinem Anhänger eine Lautsprecheranlage platziert, aus der die Sirene amerikanischer Streifenwagen dröhnte. Dass es aber selbst im Hotel nicht ruhig blieb, ärgerte die Roosters mächtig. Auf dem Flur vor den Zimmern der Iserlohner wurden zwischen vier und fünf Uhr morgens diverse dort verteilte Wecker und Alarmmelder nacheinander aktiv. Der Spuk war erst vorbei, als Keeper Janick Schwendener, vom Lärm vor seiner Tür geweckt, die Objekte einsammelte.

Zu klären ist nun, wie jemand nachts durch das Hotel marschieren und die Geräte deponieren kann. Mannschaftsleiter Charles Kirchhoff: „Das ist schon eine Sicherheitsfrage. Denn wenn so etwas möglich ist, dann kann man auch ganz andere Sachen dort abstellen.“ Weil Videokameras in den Fluren installiert sind, will die Polizei nun die Bänder sichten. Dass an den Laternenmasten zwischen Hotel und Arena Gummihühner mit Rückennummer angebracht hatten, rundete das Berliner Störfeuer ab.

Für die Roosters verlief auch die folgende Nacht unplanmäßig, denn die Abreise aus Berlin verzögerte sich. Joel Lowry musste erst aus dem Uniklinikum abgeholt werden, wo seine Handverletzung behandelt werden musste. Im letzten Drittel war ihm der Splitter eines zerborstenen Karbonschlägers durch den Handschuh in den Handballen gedrungen. So waren die Roosters erst um sechs Uhr früh am Sonntagmorgen zurück in der Heimat.

Nach der Ruhe am Sonntag stehen nun die Vertragsgespräche für die kommende Saison an, die man bewusst auf die Zeit nach den Play-offs verschoben hatte. Und nicht nur für Marko Friedrich ist der Ausgang offen. „Ich höre mir die Vorstellungen des Vereins an, werde mit meiner Familie und meiner Freundin reden und dann entscheiden.“ Er sagt aber auch: „Wir sind zu einer Einheit geworden, hier sind wirklich zwanzig Freunde zusammen.“ Klubchef Wolfgang Brück vermittelte nach dem Ausscheiden Zuversicht beim Blick nach vorn. „Es ist hier etwas gewachsen, und ich bin optimistisch, dass wir einen guten Teil des Teams halten können.“