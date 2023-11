Namhafter Gegner für den FC Iserlohn in der Westfalenliga?

Bis 2008 war die Reserve des VfL Bochum häufiger in Iserlohn, vor allem in Oestrich, zu Gast. Hier eine Szene aus dem Heimspiel der Sportfreunde Oestrich-Iserlohn vom 6. Mai 2007, das das damals von Oliver Ruhnert trainierte Team 2:0 gewann.

Iserlohn In der Westfalenliga-Staffel 2 könnte in der neuen Saison eine Mannschaft aufkreuzen, die jetzt noch gar nicht existiert.

Die Wege des FC Iserlohn könnten sich in der kommenden Fußball-Westfalenliga-Saison mit einer Mannschaft kreuzen, die es momentan noch gar nicht gibt: Der VfL Bochum plant nämlich, 24/25 wieder mit einer zweiten Mannschaft an den Start zu gehen. Gemeldet werden soll eine U21, in der sich die Spieler, die der A-Jugend entwachsen sind, an die körperlichen Bedingungen des Seniorenfußballs gewöhnen können. Das hat Patrick Fabian, Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten, am Dienstagabend während der Jahreshauptversammlung des Vereins bekannt gegeben.

VfL-Reserve würde keinem Team einen Platz wegnehmen

Dass es sich um die sechstklassige Westfalenliga als Einstiegsklasse handelt, sagte Fabian zwar nicht, das wird aber in einem Bericht des privat betrieben und VfL-Nahen Online-Magazins „Tief im Westen“ erwähnt. Diese Angabe bestätigte Friedhelm Spey, stellvertretender Vorsitzender des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA) des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), am Mittwoch auf Nachfrage der Heimatzeitung. Spey sagte dabei auch, dass sich die Aufnahme nicht auf die Auf- und Abstiegsregelung der laufenden Spielzeit auswirken wird. „Daran dürfen wir gar nicht mehr rütteln. Es ist aber auch noch gar nicht klar, was am Saisonende passiert“, führt Spey weiter aus und spricht damit eventuelle Rückzüge anderer Mannschaften an. Treten in der kommenden Spielzeit alle Mannschaften in den Ligen an, für die sie sich sportlich qualifiziert haben, dürfte die Westfalenliga auf 19 Teams aufgestockt werden.

Überlegungen wie beim VfL Bochum gibt es seinen Angaben zufolge auch beim aktuellen Drittligisten Arminia Bielefeld. „Beide Teams würden zunächst in den Pool der Westfalenligisten kommen, den wir dann nach regionalen Gesichtspunkten in die Staffeln 1 und 2 aufteilen.“ Der FLVW hat den Vereinen, die im bezahlten Fußball vertreten sind, vor einigen Jahren zugesichert, dass die zweiten Mannschaften im Falle einer Neugründung nicht in der untersten Spielklasse starten müssen. Der VfL meldete seine zweite Mannschaft 2016 ab, damals verpasste sie den Klassenerhalt in der Regionalliga, Bielefeld zog 2018 nach, die Reserve spielte damals ebenfalls in der Westfalenliga. Mit einer Einschränkung müssen Bochum und Bielefeld aber leben: Ihre Reserveteams besitzen in der Premierensaison kein Aufstiegsrecht.

