Neffin künftig fest im Kader

Iserlohn. Das DEL-Wechselkarussell kommt auf Touren.

Die Iserlohn Roosters halten sich zum Fortgang ihrer Personalplanungen noch bedeckt, aber eine Kaderveränderung ist fix. Torhüter Jonas Neffin wird in der nächsten Serie nicht mehr mit einer Förderlizenz für den Oberligisten Blue Devils Weiden spielen, sondern fest zum Kader der Roosters gehören. Die Nummer eins am Seilersee ist Andreas Jenike, der einen Vierjahresvertrag unterschrieb. Mit den Frankfurter Löwen wird derweil Stürmer Alexej Dmitriev in Verbindung gebracht.

Eine Torhüter-Personalie vermelden auch die Schwenninger Wild Wings. Von Brynäs Gävle aus der schwedischen SHL wechselt der 29-jährige Joacim Eriksson in den Schwarzwald. - Die Grizzlys Wolfsburg haben Verteidiger Wade Bergman sowie den Stürmern Brent Aubin, Alexander Johansson, Nick Latta, Marius Möchel und Eric Valentin keine neuen Vertragsangebote unterbreitet. Auch Keeper Felix Brückmann (Mannheim) und Christoph Höhenleitner (Karriereende) verlassen die Niedersachsen. Neu verpflichtet wurden Torhüter Dustin Strahlmeier (Schwenningen), die Verteidiger Philip Bruggisser (Krefeld) und Janik Möser (Mannheim) sowie Stürmer Phil Hungerecker (Mannheim).

Bei den Eisbären Berlin werden Stefan Espeland und Mark Zengerle (beide Bremerhaven) als Neuzugänge gehandelt. Schlechte Karten könnte Ex-Rooster Sebastian Dahm haben, nachdem Torhüter Matthias Niederberger (Düsseldorf) geholt wurde. - Die Kölner Haie werden neben Torhüter Gustaf Wesslauf (zurück nach Schweden) auch die Verteidiger Taylor Aronson und Jakub Kindl sowie die Stürmer Jason Bast, Colby Genoway und Justin Fontaine verlassen. Dagegen hat Ex-Roosters Jon Matsumoto seinen Vertrag verlängert. Die Haie sollen zudem Interesse an Maury Edwards (Ingolstadt) und Brent Raedeke (Mannheim) haben. - Die Nürnberg Ice Tigers haben die Stürmer Timo Walther (Dresden) und Andrej Bires (Bad Nauheim) aus der DEL 2 verpflichtet.