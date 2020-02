Negativserie der C-Junioren hält weiter an

Die Negativserie der Fußball-C-Junioren des FC Iserlohn hält auch im Westfalenpokal an. Der Westfalenligist scheiterte im Elfmeterschießen beim Bezirksliga-Titelaspiranten Stadtlohn, während die B-Junioren locker in die dritte Runde einzogen und sich jetzt auf den FC Schalke 04 freuen. Die Landesliga-A-Junioren des FCI schieden dagegen in Rheine aus.

A-Junioren-Westfalenpokal: Eintracht Rheine - FC Iserlohn 6:0 (2:0). Es hätte der interessante Vergleich der Spitzenteams zweier Landesliga-Staffel werden können, doch dieses Pokalduell geriet für die Iserlohner zu einem absoluten Ärgernis. „Wir haben auf einem von Pfützen übersäten Rasenplatz gespielt und hätten Stollenschuhe gebraucht. Doch ich kann meine Spieler nicht zwingen, für ein Spiel welche zu kaufen“, meinte Trainer Peter Habermann, der diese Abfuhr auf das Schuhwerk zurückführte.

Ohne passendes Schuhwerk keine Chance in Rheine

Er hatte erwogen, wegen der widrigen Bedingungen gar nicht anzutreten, und auch der Schiedsrichter war drauf und dran, nicht anzupfeifen. Aber die Gastgeber wiesen auf große Terminnot hin und baten mit Erfolg um die Durchführung. „Meine Mannschaft ist es gewohnt, das spielerische Element zu betonen. Aber auf diesem Platz hätte sie kuffen müssen,“ meinte Habermann, der bei Dauerregen und heftigen Windböen kuriose Gegentore sah, die es bei regulären Bedingungen nie gegeben hätte. Rheine traf nach 27 und 42 Minuten zum Pausenstand und erhöhte nach dem Wechsel in der 52., 56., 74. und 90. Minute. „Es tut mir leid für die Jungs. Es ist schlimm, dass sie unter diesen Bedingungen spielen mussten“, meinte der Coach, der am Ende froh war, dass es nur einen verletzten Spieler (Maleika mit Adduktorenzerrung) gab.

FCI: Schulze; Römmich, Al Merebi (67. Kulczynski), Ouali, Diehl (71. Hetemi), Maleika, Malert, Raitzig (64. Tahiri), Klaucke, Hilberg (51. Akbas), Mavroudakis.

B-Junioren-Westfalenpokal: SV Westfalia Soest - FC Iserlohn 0:6 (0:2). Bei Dauerregen und heftigen Windböen hatten die Iserlohner mehr Probleme mit den extremen Witterungsbedingungen als mit dem Gegner. „Die Jungs haben es trotzdem gut gemacht“, lobte FCI-Trainer Paul Freier seine Mannschaft, die gegen den A-Ligisten schon im ersten Durchgang haushoch überlegen war. Aber lediglich Wieczorek (23.) und Sabani kurz vor dem Pausenpfiff nutzten zwei von zahlreichen weiteren Chancen.

Die Soester kämpften um den Favoriten zu ärgern, doch nach dem 0:3 durch Grosonja (49.) erlahmte der Widerstand. Gegen resignierende Gastgeber sorgte der Torschütze mit zwei weiteren Treffern in der 60. und 75. Minute für einen lupenreinen Hattrick, ehe Wieczorek mit dem Endstand das halbe Dutzend voll machte (79.).

FCI: Rödel; Diehl, Janitzky, Rebronja (63. Giannopoulos), Drobrijevic (63. Bubic), Grosonja, Manitta (63. Sordi), Sabani, Wieczorek, Böhlke, Marotzke (63. Beckmann).

C-Junioren-Westfalenpokal: SuS Stadtlohn - FC Iserlohn 9:8 (3:3) n. E. „Allein in der ersten Viertelstunde laufen wir viermal alleine auf das gegnerische Gehäuse zu und machen keinen rein. Wir machen bis zum Abschluss alles richtig, nutzen dann aber einfach unsere Möglichkeiten nicht “, kritisierte Interimstrainer Dennis Niggemann die mangelhafte Chancenverwertung.

Stattdessen gerieten die Iserlohner nach einem Eckball in Rückstand. Stirnberg erzielte schnell den Ausgleich (30.), und unmittelbar danach bescherte ein kurioses Eigentor der Münsterländer den Iserlohnern die längst überfällige Führung, als der SuS-Schlussmann nach einem Rückpass über den hoppelnden Ball trat. Zwei unnötige Foulelfmeter kurz vor und nach der Pause drehten die Partie jedoch wieder. „Aus dem Spiel heraus hatten die kaum echte Chancen“, ärgerte sich Niggemann über die Strafstöße, die seiner Meinung nach „ohne Not“ verursacht wurden. Sertbas gelang trotz drückender Überlegenheit nur noch der Gleichstand, so dass es ohne Verlängerung direkt ins Elfmeterschießen ging. Dort präsentierten sich die Gastgeber nervenstärker und schickten den Westfalenligisten geschlagen nach Hause

FCI: Pfeffer; Brenke, Sacharenko, Stirnberg, Stoppa (41. Aktas), Rizaj, Sadlek (41. Mulaku), Sertbas, Del Latte, Wittke, Knieper (41. Krasowski).