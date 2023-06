Neue Bestmarke für Benedikt Müller

Iserlohn. Während das Lauftrio des LAZ Iserlohn bei den westfälischen Meisterschaften hinter den Erwartungen blieben, sprang Benedikt Müller auf Platz vier

Bei den westfälischen Meisterschaften in Lage konnte lediglich Weitspringer Benedikt Müller mit seiner Leistung vollauf zufrieden sein. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung landet er auf Rang vier in der Klasse MJU20. Ein wenig mehr hatte sich dagegen das Lauftrio um Dana und Sina Hampel, sowie Malte Eller versprochen. An drei Tagen und in zwei Stadien wurden die Meisterschaften ausgetragen. Startberechtigt waren Sportler der Altersklasse M/W14 aufwärts bis zu den Frauen/Männern.

Am ersten Wettkampftag bei sonnigem Wetter und 28 Grad ging als Erster Malte Eller auf die zwei Stadionrunden. Da die 800 Meter-Läufe der U18, U20 und Männer auf drei Starts, nach den gemeldeten Zeiten, durchgeführt wurden, waren taktische Rennen von vornherein ausgeschlossen. Das Ziel, die Marke von zwei Minuten anzugreifen, gelang nicht ganz. Die erste Runde verlief zwar nach Plan, nach etwa 550 Meter Führungsarbeit musste Malte Eller aber dem hohen Tempo Tribut zollen und wurde in einer Zeit von 2:03,33 min Fünfter in seinem Lauf und Gesamt-Sechster in der Altersklasse MJU20.

Läuferin Sina Hampel fehlen 1,5 Sekunden zu Platz acht

Bei der weiblichen U18 ging anschließend Sina Hampel an den Start. Aufgrund der geringeren Teilnehmeranzahl bei den Läuferinnen gab es hier nur ein 800 m Rennen. Nach dem Start formierte sich schnell eine Führungsgruppe, die der zweite Teil des Feldes nicht folgen konnte. Sina führte über 300 m das Verfolgerfeld an, jedoch machte sich dann die fehlende Tempohärte aufgrund von Trainingsrückständen bemerkbar, so dass ihr im Schlussspurt 1,5 Sekunden zu Platz acht fehlten. Dennoch zeigte sich die Athletin mit dem neunten Platz in der AK WJU18 zufrieden.

Als letzte Teilnehmerin des LAZ gab Dana Hampel ihr Debüt bei einer westfälischen Meisterschaft. Ihr war daher im Vorfeld die Nervosität deutlich anzumerken. Die junge LAZ-Athletin lief ein couragiertes Rennen und bestätigte mit einer Zielzeit von 2:46,33 min ihre aufsteigende Form. Diese Zeit brachte ihr den zwölften Platz in der AK W14 ein.

Am zweiten Wettkampftag stand für Benedikt Müller der Weitsprung auf dem Programm. Er trat in der MJU20 gegen ältere Jugendliche an und konnte in einem sehr starken Teilnehmerfeld mit neuer persönlicher Bestweite den vierten Platz belegen. Nachdem er in den ersten fünf Versuchen an der 6 Meter-Marke scheiterte, gelang ihm mit dem sechsten und letzten Sprung ein Satz auf 6,26 m. Das bedeutete eine Steigerung um 13 cm zur alten persönlichen Bestleistung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe