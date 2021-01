Neue Impulse für den alpinen Skisport

Iserlohn. Olaf Schröer führt den Skiklub Iserlohn seit zwei Jahren. Große Freude über Aktivitäten im nordischen Bereich.

Seit gut zwei Jahren ist Olaf Schröer nun Vorsitzender beim Skiklub Iserlohn, doch Erfahrungen vor Ort mit jenem Element, das dieser Verein für die Ausübung der Kern-Kompetenzen benötigt, hat der 58-Jährige in dieser Funktion erstmals in diesem Winter machen können. Der in Nachrodt lebende Klubchef eilte nach dem ersten Wintereinbruch sofort zum Hegenscheid, um vor Ort zu schauen, welche Freude einige, wenige Mitglieder beim Skilanglauf auf dem Flughafengelände entwickelten.

Der nordische Skisport ist eine der beiden wesentlichen Säulen des rund 550 Mitglieder zählenden 111 Jahre alten Vereins. Dank Skiklub-Mitglied Carsten Kammermeier und dessen Söhnen kann auch schon bei geringer Schneelage auf dem Hegenscheid, natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorgaben, gelaufen werden (wir berichteten).

Kassenwartin Anne Klugehat Schröer überzeugt

Olaf Schröer fährt selbst zwar lieber mit Abfahrtsskiern in alpinen Gefilden und will diese zweite Säule des Iserlohner Traditionsvereins auch unbedingt wieder stärker beleben, doch grundsätzlich geht es für ihn darum, dem Skiklub trotz Klimaerwärmung und der Folgen in jeder Hinsicht ein festes Fundament zu verschaffen. Seit zehn Jahren ist er nunmehr Mitglied und wurde schon bald von Kassenwartin Anne Kluge animiert, sich im Vorstand zu engagieren. Und das tat Schröer, der in Nachrodt eine Agentur für Versicherungen und Finanzdienstleistungen betreibt, nach intensiver Überzeugungsarbeit (O-Ton: „Ich bin halt kein Iserlohner.“) dann auch – zunächst als Geschäftsführer, und seit 2018 als Vorsitzender.

Für Olaf Schröer ist es ein Anliegen, die Aktivitäten des Vereins zu forcieren, um die Attraktivität wieder zu steigern und sinkenden Mitgliederzahlen entgegenzutreten. Einige Gruppen sind im SKS aktiv. So gibt es Gymnastik mit dem Schwerpunkt Skisport für Kinder von drei bis neun Jahren ebenso wie für Senioren ab 60 Jahren. Ein Programm von Ballspielen bis zum Konditionstraining steht für über 50-Jährige auf dem Plan. Auch eine Wanderabteilung gibt es, die jedoch den Verlust von Reinhard Knauer verschmerzen musste. Er war als Wanderwart und Übungsleiter einer der Motoren und ist unlängst verstorben.

Für die nächste Zeit wünscht sich Olaf Schröer weitere Gruppen für den Verein. „Gerade im Mittelalter zwischen 25 und 40 Jahren benötigen wir neue Angebote. Wir wollen den Lückenschluss vollziehen, benötigen dafür aber auch entsprechende Hallenzeiten“, sagt er. Doch der Vorsitzende weiß auch, dass sich die Zeiten geändert haben. Gerade in seiner bevorzugten Disziplin, dem alpinen Skifahren, ist man vor Ort sehr eingeschränkt. „Früher gab es in Wiblingwerde und Kesbern Lifte. Heute muss man für sicheren Schnee schon meist bis in die Alpen fahren“, macht Schröer deutlich, dem es ein Anliegen ist, wieder Klubmeisterschaften in diesem Bereich durchzuführen. „So etwas schweißt zusammen. Es ist schön zu sehen, welche Begeisterung da herrscht“, hat er beoachtet.

Dazu sollen die einst so beliebten, von der Jugendabteilung organisierten Skifreizeiten, die zumeist am Kitzsteinhorn stattfanden, wieder belebt werden, sobald es möglich ist. Das frühere Domizil des Skiklubs in Neuastenberg steht zum Verkauf. Wenn dieser vollzogen ist, soll der Ertrag mittelfristig möglichst wieder investiert werden. „Der Zuspruch in Neuastenberg wurde immer geringer. Wirtschaftlich war das nicht mehr zu stemmen“, erläutert Schröer, der selbst ein Faible für den Skiort Garmisch-Partenkirchen hat, dort ebenfalls dem Skiklub angehört und dort regelmäßig auf den Skihängen fährt.

Es ist schwierig, den Kontaktzu den Mitgliedern zu halten

Angesichts der Corona-Pandemie sind die alpinen Gedankenspiele im Augenblick aber Vorhaben, die sich aktuell nicht forcieren lassen. Derzeit ist es schon schwierig, den Kontakt zu den eigenen Mitgliedern zu halten. Zumeist geschieht dies über die Homepage oder über soziale Medien. Olaf Schröer stellt jedoch klar, dass der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen ist. Und so war die Freude umso größer, als er die Skiklub-Mitglieder beim Skilanglauf auf dem Hegenscheid traf. „Auch wenn wir den alpinen Bereich neu strukturieren wollen, ist das hier eine Sache, die wir unbedingt beibehalten werden“, macht er noch einmal deutlich.

Die Zeiten und die Interessen mögen sich also ändern, bewährte Angebote überdauern aber diese Veränderungen. Und mit veränderten, zeitgemäßen Offerten hofft man beim Skiklub, bald wieder auf zwei stabilen Säulen, nordisch wie alpin, fußen zu können.