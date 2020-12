Neue Räume, kostenloses Parken

Iserlohn. Die Geschäftsstelle des TuS Iserlohn zieht zum Hombrucher Weg um.

Geschlossene Hallen und Sportplätze, ausgesperrte Trainingsgruppen, Übungsbetrieb ausschließlich im Homeoffice: Das ist auch beim TuS Iserlohn in Zeiten des Lockdowns zur Normalität geworden. Und dass der größte Sportverein der Stadt seine Mitglieder trotz massiv heruntergefahrenen Programms bei der Stange gehalten hat, liegt auch am Eifer der einzelnen Abteilungen, Kontakte zu pflegen und die eigene Klientel mit hilfreichen Tipps für das Üben daheim zu versorgen.

Onlinetraining via Zoom, Austausch über Whatsapp-Gruppen sind fast schon Standard – ob beim Zumba, Hockey, Cheerleading oder bei der Leichtathletik. Besonderheiten gibt es in der Turnabteilung. Zum einen steht am Mittwoch die Drive-in-Weihnacht an, die die in diesen Zeiten unmögliche gemeinsame Weihnachtsfeier für den Nachwuchs ersetzt. Zum anderen soll im neuen Jahr ein Bewegungsparcours initiiert werden – eine Kinderrallye, bei der auch gern die Eltern mitmachen können.

TuS-Geschäftsführer Axel Kahl kündigt an, dass es noch vor Weihnachten eine Konferenz aller Übungsleiter aus der Sparte Kinderturnen geben wird, um den Ablauf zu besprechen. Mit Hilfe eines GPS-Systems müssen Stationen gefunden und Aufgaben gelöst werden.

Kahl selbst hat mit seinem Team aus der Geschäftsstelle aber noch ein anderes Projekt zu stemmen: Den Umzug in neue Räumlichkeiten. Nach 20 Jahren verlässt der TuS sein Domizil bei B&U. „Am Anfang waren wir leicht geschockt, aber ich glaube, dass wir eine gute Lösung gefunden haben“, sagt der Geschäftsführer. Der TuS logierte im Kaufhaus zum Vorzugspreis, doch nachdem im letzten Jahr eine in der gleichen Etage beheimatete Krankenkasse umzog und es einen Leerstand gab, bot sich dem Eigentümer die Möglichkeit, den kompletten Bereich zu vermieten. „Für uns war das in der Innenstadt perfekt, aber auch der neue Standort hat Vorzüge“, versichert Kahl.

Der ist am Hombrucher Weg 5, in neu gestalteten Räumlichkeiten. Dort ist man zwar etwas weiter weg vom Schuss, doch es gibt vor Ort genügend kostenfreie Parkplätze. Vier Büros und eine große Lagerfläche stehen dem Verein dort zur Verfügung, und der große Umzug ist für Samstag geplant. Der bisherige Standort ist für den Publikumsverkehr bereits geschlossen, Anliegen können nur noch via Anrufbeantworter vorgebracht werden.

Läuft alles nach Plan, öffnet die neue Geschäftsstelle am 7. Januar ihre Tore. Und anders als vor 20 Jahren bei B&U kann man sich die Planung einer Einweihungsfeier derzeit sparen. Aber Besucher sind dann sehr willkommen.