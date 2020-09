Neues System für Tickets des HTV Hemer

Hemer. Zum Auftakt der Bundesliga-Vorrunde der weiblichen A-Jugend des HTV Hemer wird das Grohe-Forum nur lückenhaft gefüllt. Die Nachfrage überstieg das verfügbare Kartenkontingent, mehr als 150 Besucher wollen die Verantwortlichen nicht auf die Tribüne lassen, wenn um 16 Uhr die HSG Rodgau ihre Visitenkarte abgibt.

Zwei Wochen später gegen Frisch Auf Göppingen kann das anders aussehen, denn bis dahin sollen alle Sitzplätze nummeriert und das elektronische Ticketing in Betrieb genommen sein. Dann kann man online Plätze buchen, und wie hoch die Auslastung der Halle sein wird, hängt davon ab, ob nur Einzelpersonen oder auch Gruppen kommen.

„Aber mit mehr als 200 Besuchern kalkulieren wir noch nicht“, sagt Jugendleiter Lars Heierhoff. Zusammen mit dem Sauerlandpark hat man das neue Zugangssystem entwickelt, und auch über den Ticketshop des Parks lässt sich künftig ein Platz beim HTV buchen. „Aber leider geht es nicht mehr, sich spontan zu entscheiden“, verweist Heierhoff darauf, das es keinen Verkauf vor Spielbeginn geben wird.

Das gilt auch für den Sonntag und den Bundesliga-Auftakt der Mannschaft von Ivan Kavran. Die kann in Bestbesetzung antreten und will am Wochenende (an diesem Samstag geht es zunächst zum TuS Kirn) unbedingt punkten. Als Favoriten der Gruppe werden Bayer Leverkusen und Göppingen angesehen, und ob sich die Hemeranerinnen direkt dahinter einordnen können, wird man nach den Auftaktspielen wissen. „Für uns ist es toll, überhaupt dabei zu sein. Was jetzt noch kommt, ist die Zugabe,“ stellt Heierhoff klar.