Neun Tage Kegel-Begeisterung am Seilersee

Iserlohn. Die ereignisreiche Weltmeisterschaft in der Eissporthalle gilt in der Szene bis heute als unvergessen.

„So schön wie bei Euch war es weder vorher noch nachher.“ Freddy Klahold bekommt dieses Kompliment heute noch gemacht, wenn er Leute trifft, die dabei waren – damals vor genau 25 Jahren in der Eissporthalle, wo ausnahmsweise kein Eishockey gespielt sondern gekegelt wurde. Und zwar auf dem höchsten alle denkbaren Niveaus. Es ging um nichts Geringeres als die Weltmeisterschaften der Scherenkegler.

Klahold war zu jener Zeit Vorsitzender der Sportkegler des PSV Iserlohn, Präsident des Westdeutschen Keglerverbandes sowie Organisationsleiter der WM – und zunächst belächelt worden. Einer Sportart, die in der öffentlichen Wahrnehmung am äußersten Rand platziert ist, einen Rahmen an jenem Ort zu schaffen, an dem das das Herz der sportlichen Leidenschaft am kräftigsten schlägt, wurde skeptisch beäugt. Aber dann: 2500 Zuschauer sahen sich die Eröffnungsfeier an. Wolfgang Brück, Vorsitzender des Iserlohner EC und geschäftsführender Gesellschafter der Roosters, lag also gar nicht so weit daneben, als er vor ziemlich genau einem Jahr beim offiziellen Festakt im Parktheater anlässlich des 25-jährigen IEC-Bestehens sagte: „Du musst in der Halle nur das Licht einschalten, und schon stehen 4000 Leute vor der Tür.“

Viele der Premierenzuschauer kamen während der gesamten neun Turniertage wieder. Sie erlebten wie sich die Belgier Petra Kockartz und Albert Halmes mit einem Holz Vorsprung vor den Luxemburgern Lionie Bauer-Lavina und Jeannot Peter das Mixed-Gold holten, wie Deutschland Doppel-Teamweltmeister wurde und mit vier Gold-, zwei Silber und einer Bronzemedaille auch im Medaillenspiegel den ersten Platz belegte. Und sie feierten den krassen brasilianischen Außenseiter Regério Arkie bei dessen Triumph im Herren-Einzel. „Das war für mich der Höhepunkt“, schwärmt Freddy Klahold.

Wenn er heute an die WM zurückdenkt, erinnert er sich aber spontan an die ungeheure Nervosität während der Eröffnungsfeier. „Ein Polizeiorchester spielte die Hymnen jedes der elf Teilnehmerländer, aber wir waren uns nicht sicher, ob wir die richtigen Noten der kroatischen Hymne gefunden hatten. Als deren Delegationsleiter aber nach ein paar Takten aus tiefstem Herzen zu singen begann, waren wir unglaublich erleichtert.“Im Juni ’95 tobten noch die Unabhängigkeitskriege auf dem Balkan, und pikanterweise stellte neben Kroatien auch Jugoslawien eine Mannschaft. Die Brisanz bekam Klahold natürlich mit. „Es herrschte aber nur unter den Funktionären ein angespanntes Verhältnis, nicht unter den Sportlern.“

Bei der Vergabe des Turniers durch den internationale Keglerverband (FIQ) setzte sich zunächst Deutschland im Allgemeinen durch. Daraufhin bewarben sich der PSV für Iserlohn und die KV Oberthal aus dem Saarland um die Austragung. Es entwickelte sich ein zähes Ringen um den finalen Zuschlag. Auch daran erinnert sich Klahold noch bestens. „Es gab seitens des FIQ keine besonders hohen Auflagen. Aber eine war, dass die WM in einer völlig neutralen Halle mit nagelneuen Bahnen ausgetragen werden musste, und eine entsprechend große Halle hatten die Oberthaler nicht. Klahold dachte zunächst auch gar nicht an die Eissporthalle, sondern an die Parkhalle, die sich jedoch beim genaueren Hinsehen ebenfalls als zu klein herausstellte. „Aber ich hatte einen guten Draht zu Heinz Weifenbach und Manfred Kipp, der damals Werbechef der Iserlohner Brauerei war. Und dass mit Reinhard Doerper ein Iserlohner an der Spitze des Deutschen Keglerbundes stand, war mit Sicherheit auch kein Nachteil für uns.“

Viele Kontakte, die Klahold damals knüpfte, halten bis heute – etwa nach Brasilien und Argentinien, oder zu der Bochumerin Petra Renner, die vor 25 Jahren zum dritten Mal in Folge Einzelweltmeisterin wurde. Dieses „Freddy, mach’s nochmal“ bekommt er auch immer wieder zu hören. Dankend lehnt er dann ab. „Ich bin ja in der Zwischenzeit auch älter geworden, außerdem bezweifle ich, dass wir wieder so ein tolles Team zusammenbekommen würden“, begründet der 79-Jährige. Aus 70 Leuten bestand die Organisationsmannschaft, die der PSV Iserlohn stellte. „Der ganze Verein hat sich mit dieser Aufgabe komplett identifiziert und ehrenamtlich gearbeitet. Auch deswegen haben wir unterm Strich ein kleines Plus erwirtschaften können.“ Und das, obwohl das Turnier Kosten in Höhe von einer halben Million Mark verursachte. Zugute kam den Organisatoren natürlich auch der überraschend starke Zuschauerzuspruch. „Mir läuft es heute noch kalt den Rücken herunter, die WM hat vielen Menschen großen Spaß gemacht“, hält Klahold bilanzierend fest.

Der nachhaltige WM-Effekt blieb allerdings aus

Doch eine Sache stimmt ihn etwas traurig. Einen Schub erfuhren die heimischen Sportkegler durch das Mega-Ereignis nicht – obwohl mehrere Fernsehsender Bilder und Emotionen in die deutschen Wohnzimmer übertrugen. Hin und wieder rätselt er noch darüber, woran es gehapert haben könnte. „Vielleicht hatten die Gesellschaftskegler Hemmungen, sich auf feste Zeiten einzulassen.“ Es ist als Anerkennung zu werten, dass Freddy Klahold auch bei den Weltmeisterschaften 1999 in Kerkrade und 2003 im belgischen Bütgenbach zum Organisationsteam gehörte.