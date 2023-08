Neuzugang Luka Xue sorgt für Freude beim SV Hemer

Hemer. Der 13-jährige Schachspieler des SV Hemer ist Deutscher Amateurmeister in der Leistungsklasse D. Familie Jagodzinsky ist zweimal vertreten.

Luka Xue, gerade erst vom Düsseldorfer SV zum SV Hemer gewechseltes Schachtalent, hat in Bad Wildungen die Deutsche Amateurmeisterschaft in der Leistungsklasse D gewonnen, der vierthöchsten von sieben Kategorien. Der 13-Jährige gewann auf dem Weg zum Titel jedes seiner fünf Finalpartien, in denen er unterschiedlich stark gefordert wurde.

„In den zwei Weißpartien in der ersten und dritten Runde überspielte er seine Gegner aus der Eröffnung heraus und gewann schnell. In den Schwarzpartien der zweiten und vierten Runde musste er jeweils fast fünf Stunden spielen“, schildert Andreas Jagodzinsky, Vorsitzender des Schachvereins Hemer, der in Gruppe A ebenfalls um den Titel spielte und im 36 Spieler starken Teilnehmerfeld 20. wurde. In Gruppe F erreichte Lukas Jagodzinsky Rang 22 von 50 Teilnehmern, womit beide ihre eigenen Erwartungen übertrafen.

Carmen Voicu-Jagodzinsky ist als Trainerin gefragt

Auch Carmen Voicu-Jagodzinsky hatte die Qualifikation für das Finalturnier erfolgreich bestritten, musste aber wegen zweier paralleler Turniere passen. Als Trainerin der deutschen U12- und U18-Nationalmannschaften betreute sie durchaus erfolgreich beide Teams bei den Europameisterschaften in Iasi/Rumänien, die U12 gewann die Bronzemedaille.

Mit Luka Xue haben die Hemeraner große Pläne. „Er wird nicht nur hinter Timo Leonard am zweiten Brett der Jugendmannschaft in der Bundesliga spielen, sondern bei den Erwachsenen auch ein vorderes Brett in der NRW-Klasse besetzen.“ Im Schach ist es zwar üblich, dass die Spieler zu den Partien auch aus dem Ausland anreisen, doch Xues Wechsel nach Hemer liegt eine Besonderheit zugrunde: In diesem Sommer verließen zwei Leistungsträger die Düsseldorfer, woraufhin ihm Trainerin Verena Wunderlich einen Vereinswechsel im Sinne der besseren Entwicklungsmöglichkeiten nahelegte. Die Wahl fiel schließlich auf den SV Hemer.

