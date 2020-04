NHL-Profi Lean Bergmann hält sich im Sauerland fit

Plötzlich ging es ganz schnell. Lean Bergmann ist wieder zurück in seiner Heimat Iserlohn, Ende letzter Woche flog der 21-Jährige aus Kalifornien zurück ins Sauerland. Grund dafür ist die Corona-Pandemie, die auch die NHL auf Eis gelegt hat. Dass dort kurz nach der DEL der Spielbetrieb ausgesetzt wurde, hing in erster Linie damit zusammen, dass in der Basketballprofiliga NBA Spieler positiv getestet wurden.

„Weil wir uns in den Arenen die Kabinen mit den Basketballern teilen, wollte man kein Risiko eingehen“, erklärt Lean Bergmann. Nach seinen Informationen ist bei den San José Sharks noch niemand am Corona-Virus erkrankt. Noch vor zwei Wochen sah es danach aus, dass der Stürmer trotz des Shut-Downs in den USA bleiben würde, um im Falle einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes der NHL vor Ort zu sein. Denn die USA haben ein Einreiseverbot für alle Ausländer verhängt. Dass es anders gekommen ist, liegt an zwei Faktoren: „Keiner weiß, ob und wie es weitergeht. Spielt man die Hauptrunde zu Ende oder steigt man direkt in die Play-offs ein“, erläutert Bergmann. Er selbst glaubt, dass die Saison beendet ist. „Die Situation um Corona wird nicht besser werden.“

Für ihn persönlich war es zudem schwierig, sich in San José als Eishockeyprofi fit zu halten. „Die Fitnessstudios in den Appartementanlagen haben alle geschlossen. In die öffentlichen Studios kann ich auch nicht gehen. Ich trainiere wie Rocky, gehe Laufen und mache Liegestütze. Zuhause kann ich besser trainieren“, erklärt er den zweiten Grund für seine Rückkehr.

Am Ende zwei Tage von der Bestellung bis zur Lieferung

Um auch den Jetlag zu vertreiben ging es mit Vater und Großvater am Samstagmorgen auf eine Laufrunde durch die heimischen Wälder. Und das bei bestem Wetter und Sonnenschein. Fast wie in Kalifornien, nur nicht so warm. „So häufig, wie es in Iserlohn regnet, scheint dort die Sonne“, zieht Lean Bergmann den meteorologischen Vergleich.

Die Tage drüben seit der Saisonunterbrechung liefen für ihn wenig spektakulär ab. Neben Fitnesstraining beschränkte sich das Leben auf Telefonieren, Lesen, Play-Station und die Erledigung persönlicher Dinge. Beim Einkaufen scheinen Deutsche und Amerikaner zumindest in einer Sache geeint: Die Regale mit Toilettenpapier sind leer. „Sonst gab es alles. Die Läden sind sehr voll, daher habe ich mir die Lebensmittel liefern lassen“, berichtet Bergmann. Aber in Zeiten des Ausnahmezustandes benötigen auch die Lieferdienste mehr Zeit. „Zunächst kam zwei Stunden nach der Bestellung die Lieferung, am Ende dauerte es zwei Tage.“

Am 11. März bestritt Lean Bergmann mit den Sharks bei den Chicago Black Hawks (2:6) das letzte Liga-Spiel. Es war sein zwölfter NHL-Einsatz, dazu kommen 31 Spiele in der AHL für das Farmteam der Barracudas. Zuletzt pendelte er ständig zwischen NHL und AHL, im Februar ging es sogar einmal innerhalb von 24 Stunden von der NHL in die AHL und wieder zurück. Ihm macht das wenig aus. „Ich bin schon ein bisschen stolz auf meine ersten NHL-Spiele, es ist ein Traum jedes Eishockeyspielers. Der größte Teil macht jedoch kein einziges Spiel, besonders wenn man aus Iserlohn kommt“, sagt er selbstbewusst.

Dieses Selbstbewusstsein benötigt Bergmann, um sich in der besten Liga der Welt durchzusetzen. „Ich bin bisher nicht hundertprozentig zufrieden. Man muss immer mehr wollen. Wenn man nicht mehr gut ist, geht es nach unten“, so seine Erkenntnis. Dazu gehört auch der Konkurrenzkampf unter den jungen Spielern. „Es ist nicht die freundlichste Umgebung. Jeder versucht, immer gut auszusehen. Ich habe gelernt, dass man nicht nach oben kommt, weil die anderen schlecht sind, sondern weil man selber gut ist.“ Starke Worte eines 21-jährigen Profis.

Während seiner Zeit in den USA behielt Lean Bergmann die DEL im Blick, schaute sich die Zusammenfassungen aus Mannheim und Iserlohn an. Mit seinen früheren Teamkollegen Jon Matsumoto und Travis Turnbull tauscht er sich über die Plattform „Snapchat“ aus. Kontakt zu den Adlern hatte er im Februar, als Manager Jan-Axel Alavaara während einer Scoutingtour vorbeischaute. Wenn sich die Verhältnisse wieder normalisieren, kann er in Mannheim mittrainieren.

Beim Blick auf den Abstieg Sorgen um die Roosters

Nachdenklich stimmt ihn das Abschneiden seines Heimatclubs in der letzten Saison. „Aus der Ferne ist natürlich schwierig zu sagen, woran es gelegen hat. Aber es wird schwer für Iserlohn, in den nächsten Jahren oben zu bleiben. Man muss sehr vorsichtig sein, was man macht. Wenn man es einmal versemmelt, wird es schwer, wieder hochzukommen“, schätzt er die Lage in Sachen Auf- und Abstieg nicht einfach ein. Auch glaubt er, dass die Eigenwahrnehmung der Roosters manchmal von der Realität eingeholt wird. „In Iserlohn redet man sich die Dinge schnell schön. Wenn es dann nicht läuft, geht es ins andere Extrem.“ Deutliche Worte, die nicht vorwurfsvoll klingen sondern eher besorgt. Er selbst hat am Seilersee die Grundlagen für seine Profikarriere gelegt, sein Cousin spielt bei den Young Roosters. Man spürt, dass die Roosters für Lean Bergmann auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit sind.