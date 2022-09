Ninepin Iserlohn verliert den wichtigen Zusatzpunkt

Iserlohn. Iserlohns Bundesliga-Sportkegler haben sich vom Meisterschaftsauftakt gegen Münstermaifeld mehr versprochen.

Der Start in die neue Bundesligasaison verlief für die Bundesliga-Sportkegler von Ninepin 09 Iserlohn keineswegs nach Plan. Beim 2:1-Heimsieg über SK Münstermaifeld ging nämlich der wertvolle Zusatzpunkt verloren.





Sportkegeln, Bundesliga: Ninepin 09 Iserlohn - SK Münstermaifeld 2:1 (41:37) 4858:4746. Im „Casa Grande“ sah es anfangs sogar nach einem Fehlstart aus, denn durch Göbel und Heinichen fuhren die Gäste gleich 23 Zähler für die Unterwertung ein. Sascha Bacinski (805), der nach Trainingsrückstand noch nicht zu alter Stärke gefunden hat, und Thomas Bräutigam (815) hatten deutlich das Nachsehen. Im Nachhinein betrachtet war das eine schwere Hypothek für Ninepin.

Im zweiten Block blieben Christian Wiese und Jan Morwitz wenigstens knapp über der 800er-Marke. Auf der anderen Seite machte bei den ohne Neuzugang Brill (er kam von Absteiger AN Bosserode) angetretenen Gästen nur noch Ragge (816) auf sich aufmerksam. Damit waren die Ninepin-Hoffnungen auf einen 3:0-Start endgültig dahin. Weil Münstermaifeld im letzten Block nicht mehr viel zu bieten hatte und mit Jung und Tarbach die beiden schwächsten Kegler an diesem Samstag stellte, verbuchten die Iserlohner noch einen knappen 2:1-Erfolg. Matthias Gronwald blieb sogar unter der 800er-Marke, damit war nicht zu rechnen.

Aber auch die Teams auf Augenhöhe ließen Federn. Die Neulinge TSV Salzgitter und SK Eiffelland Gilzem verloren auf eigenen Bahnen den Zusatzpunkt. Union Gelsenkirchen kassierte gegen Abonnementsmeister KF Oberthal sogar eine 0:3-Heimschlappe. „Das war ein holpriger Auftakt. Ich persönlich habe am Samstag nie die richtige Einstellung zur Bahn gefunden“, übte Sascha Bacinski Selbstkritik. Im direkt folgenden Heimspiel gegen Neuling TSV Salzgitter (Anwurf: 13 Uhr, „Casa Grande“) ist ein 3:0-Erfolg absolute Pflicht. Das merkte der Ninepin-Pressesprecher in aller Deutlichkeit an.

Ninepin: Bacinski 805 (6), Bräutigam 815 (7), Wiese 821 (9), Morwitz 803 (5), Kurzius 828 (10), Gronwald 786 (4) = 4858 (41).

SK: Göbel 831 (11), Heinichen 842 (12), Port 777 (3), Tagge 816 (8), Jung 772 (2), Tarbach 708 (1) = 4746 (37).

Weitere Ergebnisse:

TSV Salzgitter - TG Herford 2:1 (46:32) 4700:4574

Union Gelsenkirchen - KF Oberthal 0:3 (34:44) 5129:5233

SK Eifelland Gilzem - SK Heiligenhaus 2:1 (40:38) 5220:5207

SG Düsseldorf - KSC Hüttersdorf 3:0 (53:25) 5503:5057.



