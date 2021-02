Noch dreimal Roosters live im Autokino

Iserlohn. Olaf Keul hat sich die Übertragung in Neuenrade gesichert und kündigt ein Gewinnspiel an.

Mit der Übertragung zweier DEL-Spiele der Iserlohn Roosters nach Vorbild eines Autokinos landete der Fanclub „Die exclusiven Stehplätze“ Ende Dezember einen echten Coup. Vergleichbares hatte es bis dahin deutschlandweit noch nicht gegeben. Jeweils 50 Fahrzeuge fanden auf dem Parkplatz des Neuenrader Hagebaumarktes Platz, und weil in den Autos mehr als eine Person saß, verfolgten mehrere hundert Fans den 5:3-Heimsieg über die Grizzlys Wolfsburg, aber auch die 2:5-Niederlage in Bremerhaven.

Zahlreiche Interessierte bekamen keinen Platz mehr. Sie können aber ab sofort wieder ihr Glück versuchen, denn im März gibt es am Neuenrader Hüttenweg eine Neuauflage der Aktion. Organisator Olaf Keul hatte bereits Ende Januar die Genehmigungen der Deutschen Telekom als Rechteinhaberin, des Ordnungsamtes und der Roosters erhalten, und jetzt ist gesichert, dass die Spiele am 7. März bei den Eisbären Berlin (17 Uhr), daheim gegen Krefeld (10. März, 20.30 Uhr) und am 12. März übertragen werden, wenn es um 20.30 Uhr zum Duell in Bremerhaven kommt.

Öffnung des Baumarktes könnte ein Problem werden

Zunächst war auch die Übertragung des letzten Spiels in der Nordgruppe gegen Wolfsburg am 15. März vorgesehen, doch das beginnt um 18.30 Uhr. Alle Beteiligten erwarten, dass dann der Baumarkt wieder regulär geöffnet haben darf, und es dadurch nicht möglich sein wird, einen Großteil des Parkplatzes für die Roosters-Fans zu sperren. „Vielleicht zeigen wir stattdessen an einem anderen Tag dann ein Play-off-Spiel“, sagt Keul.

Zu allen Spielen wird es wieder Platz für 50 Autos geben, und sogar ein Gewinnspiel stellen „Die exclusiven Stehplätze“ bis dahin mit Hilfe eines Autohauses auf die Beine. Zum Stückpreis von zwei Euro werden Lose verkauft, in der Verlosung ist eine Collage des Roosters-Teams. Der Erlös, zu dem auch der Verkauf von Speisen und Getränken beitragen soll, wird für einen guten Zweck gespendet.

Und auf diese Weise lässt sich ein Platz vor der Leinwand sichern: Interessierte können ab sofort eine E-Mail an die Adresse exclusivestehplaetze@gmx.de schicken, die Plätze werden dann nach der Reihenfolge der E-Mail-Eingänge vergeben. Wichtig: Es müssen das Kennzeichen, die Zahl der Pkw-Insassen und das gewünschte Spiel angegeben werden. Wer einen Platz sicher hat, erhält eine Bestätigungsmail.

Es wird zudem eine Warteliste geben. Und an alle, die dabei sein können, hat Olaf Keul eine Bitte: „Beim Verlassen des Fahrzeugs muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Außerdem bitten wir von Gruppenbildung und dem Verzehr alkoholischer Getränke außerhalb des Autos abzusehen, da beides zu einem Platzverweis führen kann.“