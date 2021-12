NRW-Derby geht an den 1.FC Köln

Iserlohn. Die Bundesliga-Juniorinnen des FC Iserlohn bleiben im Tabellenkeller: Im NRW-Derby unterlag die U17 dem 1. FC Köln mit 0:3.

B-Juniorinnen-Bundesliga: FC Iserlohn - 1. FC Köln 0:3 (0:1). 55 Minuten waren gespielt, als die FCI-Talente endgültig auf die Verliererstraße gerieten. Meei-Lin Dilan Kut hatte nach guter Vorarbeit von Nicki Barnes das 1:2 verpasst, und schon im Gegenzug machte Joana Merten ihren Hattrick und den Sieg für den 1. FC Köln perfekt. „Nach diesem Treffer hatten wir die Überzeugung, dass da nichts mehr passieren wird und wir die Punkte mitnehmen“, bilanzierte Kölns Trainer Nico Reese. Die Iserlohnerinnen zeigten zwar kämpferisches Engagement, waren für ein Comeback aber nicht mehr in der Lage. „Wir haben in vielen Situationen die guten Trainingseindrücke vermissen lassen. Offensiv waren wir nicht konsequent genug“, sagte Simon Naujoks, Sportlicher Leiter der Frauenfußball-Abteilung des FCI.

Die Gäste aus Köln übernahmen von Beginn an die Initiative, liefen das FCI-Team früh mit hohem Tempo an. Die Folge dieser Pressingtaktik waren entweder schnelle Ballverluste und lange Iserlohner Befreiungsschläge, die Köln problemlos in Empfang nahm, um dann wieder einen strukturierten Spielaufbau einzuleiten. „Wir sind früh drauf gegangen, mit den ersten 15 Minuten bin ich richtig zufrieden“, sagte FC-Trainer Reese. Die Führung durch Merten (10.) war folgerichtig. Allmählich befreiten sich die Iserlohnerinnen aus der Umklammerung und setzten bei zwei schnellen Gegenangriffen (22./30.) über Barnes Akzente und erarbeiteten sich viele Eckbälle. Echte Torgefahr strahlte der FCI aber nicht aus – von der anfangs beschriebenen Szene in der 55. Spielminute einmal abgesehen. Doch da fehlte das Glück im Abschluss.

FCI: Schürholz – Anstötz (61. Hess), Kut (74. Schlott), Kaya (61. Schöpe), Mamadou, Benninghoff, Baydemir, A. Tews (61. L. Tews), Rose, Barnes, Lukovic (74. Hain) - Tore: 0:1 (10.) Merten, 0:2 (47.) Merten, 0:3 (55.) Merten

