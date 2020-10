Nummer 1 ist schon abmontiert

Die Startnummer 1 ist bereits abgeschraubt, denn die darf nur der Meister in der nachfolgenden Saison an sein Motorrad heften, und nach dem Titelgewinn 2019 landete Jan Deitenbach bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto in einer kuriosen Corona-Saison 2020 denkbar knapp neben dem Treppchen auf dem vierten Platz.

„Eigentlich habe ich nur einen Fehler gemacht, wollte einmal mit dem Kopf durch die Wand“, analysiert der 31-jährige Iserlohner die vier Rennwochenenden, die ausreichen mussten, um den Titelträger zu ermitteln. Erst im Juli ging es mit einem Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Tschechien los. Danach folgten wieder zwei Monate Pause, bevor im September mit drei Veranstaltungen in Folge schon das Finale folgte.

Bei den Top-Fahrern entscheiden Nuancen

Zwei Rennen stehen pro Wochenende auf dem Plan. Im Vorjahr waren es zehn Termine mit 20 Rennen. Da ließen sich kleine Fehler mit harter und konstanter Arbeit über die Distanz wieder ausbügeln. Unter den besten Supermoto-Fahrern entscheiden in der Regel Nuancen über Sieg und Niederlage. Irgendwie ist es eine Gratwanderung.

Gefragt ist bei dieser Disziplin im motorisierten Zweiradsport der Mehrkämpfer unter den Piloten. Schnelligkeit ist auf dem Asphalt wie im Geländeteil erforderlich. In der Regel, also bei Trockenheit, wird mit profillosen Reifen gefahren, die gerade ein Wochenende halten. „Ausgangs einer langer Geraden im Straßenteil eines Rennens hat man schon mal 160 Stundenkilometer auf dem Tacho“, verrät Jan Deitenbach, der auch zugibt: „Manchmal muss man auch einfach die Augen zumachen, denn 25 Meter weiter liegt der Reifenstapel.“

Trotz seiner gerade einmal 31 Jahre ist Deitenbach schon ein alter Hase in der Branche. Sein Vater Thomas, selbst erfolgreicher Crossfahrer, hat ihn mit dem Motorrad-Gen ausgestattet. Er sagt: „Jan hat das größere Talent. Er hat ein ganz anderes Gefühl für die Maschine als ich es je hatte.“ Im Wissen um diese Fähigkeiten förderten die Eltern die sportliche Karriere ihres Sprösslings. Wenn andere Kinder am Wochenende zu den Freizeitaktivitäten starteten, stand bei den Deitenbachs das Wohnmobil gepackt, mit den Motorrädern auf dem Anhänger – abfahrbereit.

Der Ehrgeiz treibt Jan Deitenbach auch heute noch an. „Ich möchte noch einmal angreifen“, macht er deutlich. Fahren könne man in dieser Disziplin bis Mitte 40, doch das will er nicht. „Zwei, drei Jahre würde ich es aber schon noch gerne machen“, verrät er. Emotionale Hindernisse gibt es nicht. Seine Freundin Marlen teilt Jans Motorrad-Leidenschaft. Somit hängt alles am Geld. Auch in der Corona-Serie, in der man beim Start nicht wusste, wie viele Rennen es werden würden, standen ihm die Sponsoren treu zur Seite. Doch niemand weiß, ob das auch 2021 so sein wird. Pro Saison benötigt er 15.000 Euro, wenn es wieder zehn Rennen geben sollte. „Schon die Reifen, die man benötigt, sind ein teurer Spaß“, berichtet Jan Deitenbach. Rechnet man mit, wird deutlich, dass auch viel Idealismus dazugehört.

Das beginnt schon bei den Trainingsmöglichkeiten, denn in Nordrhein-Westfalen gibt es keinen Straßenkurs. Den Geländepart kann er in Vosswinkel, quasi vor der Haustür proben, doch benötigt er Asphalt unter den Reifen, heißen die Ziele Oschersleben, Aschersleben oder gleich Spa in Belgien. Weite Touren sind für Jan Deitenbach aber kein Problem, denn aktuell baut er sich gerade ein Standbein mit geführten Trainings auf. Schon seit längerem hat er junge Fahrer an den Sport herangeführt, jetzt bietet er Ein-Tages-Events für Interessierte an und reist bundesweit zu seinen Kunden auf die Rennstrecken, um sein Wissen weiterzugeben.

Debüt als Moderator auf einem Online-Kanal

Dort ist normalerweise auch Thomas Deitenbach als Moderator bei großen Events aktiv, doch auch hier hat Corona das Programm rigoros zusammengestrichen. Gleiches gilt für die seit Jahren in seiner Hand liegende Organisation von Supercross und der Motorradmesse in den Dortmunder Westfalenhallen. Hier betreut Jan Deitenbach in der Firma des Vaters den Social-Media-Bereich, was den Entscheidern in der Branche natürlich nicht verborgen geblieben ist. Unlängst feierte er sein vielbeachtetes und gelobtes Debüt als Online-Kommentator der ADAC-MX-Masters. Überraschen konnte das die Experten aber nicht, auch hier hat sich der 31-Jährige offenbar einiges bei seinem Vater abgeschaut (-hört).

Jetzt hofft Jan Deitenbach, dass er in der kommenden Saison auf seiner Husqvarna noch einmal den Titel ins Visier nehmen kann. Zweimal hatte er sich auf die Serie 2020 vorbereitet, für die nächste soll es trainingstechnisch nur einen Anlauf geben. „Zehn Stunden pro Woche sind das Minimum“, sagt er, wohlwissend, dass es bei einem so beherrschenden Thema vermutlich mehr sind. Doch er sagt auch: „Meine Konkurrenten sind teilweise zehn Jahre jünger als ich, deshalb bleiben mir nicht mehr so viele Möglichkeiten.“