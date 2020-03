Offene Fragen für die Iserlohn Kangaroos

Die Basketball-Saison 2019/2020 ist für alle Zweitligisten ab sofort beendet. Bei der Zusammenkunft der 41 Klubvertreter aus Pro A und Pro B wurde beschlossen, dass keine Play-offs und Playdowns mehr stattfinden werden und die aktuellen Tabellen als Abschlussklassement zu gelten haben. Es wird allerdings keine Absteiger geben, sehr wohl jedoch das sportliche Aufstiegsrecht.

Aus der Pro A, in der eigentlich noch fünf Hauptrundenspieltage ausstehen, qualifizieren sich die beiden bestplatzierten Mannschaften (Chemnitz und Bremerhaven) für die BBL. Aus der Pro B soll es zwei Aufsteiger in die Pro A geben, die Itzehoe Eagles als Nord-Erster und die Baskets Elchingen als Sieger der Südgruppe. Aus den vier ersten Regionalligen im Bundesgebiet sollen die Meister aufsteigen, im Westen wären das die RheinStars Köln. „Wir werden ziemlich sicher größere Ligen als bisher bekommen, aber über Aufstockungen hat man schon im letzten Sommer nachgedacht, um die spielfreie Zeit zu verkürzen“, sagte Michael Dahmen, Geschäftsführer der Iserlohn Kangaroos GmbH und Manager des Pro-B-Teams.

Er geht davon aus, dass es vorerst nicht absehbar sein wird, wie sich die Ligen zusammensetzen. „Heute weiß doch niemand, ob alle Klubs diese Krise überleben.“ Dahmen geht davon aus, dass in den meisten Fällen rote Zahlen in der Saisonabschlussbilanz stehen werden, im Falle der Iserlohner bewegt sich der Einnahmeausfall im mittleren fünfstelligen Bereich. Drei Heimspiele in den Playdowns fallen aus, zudem sind Sponsorengelder an solche Spiele gekoppelt, und die können jetzt nicht mehr abgerufen werden.

Zwangsläufig muss über Einsparmöglichkeiten nachgedacht werden. Dahmen: „Für Spieler mit Zeitverträgen gibt es wohl kein Kurzarbeitergeld. Einige werden sich jetzt arbeitslos melden.“ Ihm geht es primär darum, die Liquidität der GmbH zu sichern, und er hofft, dass fällige Zahlungen an Finanzamt oder Berufsgenossenschaft gestundet werden. „Ich hoffe, dass wir diese Serie so gut wie möglich abschließen, und wenn wir mit einem kleineren Budget in die nächsten starten müssen, ist das ja nicht automatisch ein Wettbewerbsnachteil.“

Was Dahmen bei der Zusammenkunft ärgerte, ist das Festhalten der Liga-Geschäftsführung an den Richtlinien für die Pro-B-Klubs. „Wir müssen sehen, dass unsere GmbH am Laufen bleibt, und dazu muss man auch Kosten sparen können. Da hilft es nicht, wenn Standards erhalten bleiben sollen und auf eine bestimmte Zahl hauptamtlich Beschäftigter gepocht wird.“ Er hält es für absolut machbar, die derzeit geltenden Standards für eine Saison auszusetzen.

Personalgespräche bei den Kangaroos in dieser Woche

Eingelenkt hat die Liga immerhin beim Lizenzantrag, der bis zum 15. April eingereicht werden muss. Weil Ämter geschlossen haben, ist es nahezu unmöglich, alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht einzureichen, so dass jetzt auch eine stark abgespeckte Version akzeptiert werden soll. Aber jeder Pro-B-Klub hat eine Bürgschaft von 16.000 Euro zu hinterlegen, die er nur dann zurück bekommt, wenn er seinen Antrag vor dem 11. Mai wieder zurückzieht. „Der Termin muss zwingend notwendig verschoben werden, und das hätte man schon vor der Sitzung festlegen können“, kritisierte Dahmen, der sich von den Verantwortlichen eine bessere Vorbereitung dieser richtungweisenden Zusammenkunft der Vereine gewünscht hätte.

Vor Ort will der Manager nach der Einstellung des Trainingsbetriebes in dieser Woche Einzelgespräche mit allen Spielern führen und über die abgelaufene Saison ebenso wie über die kommende sprechen. Konkretes und schriftlich fixiertes erwartet er nicht. „Wer unterschreibt in dieser Situation schon einen Vertrag“, fragt Dahmen, der noch nicht abschätzen kann, wann er wieder in Verhandlungen mit Sponsoren eintreten kann. „Viele Firmen haben jetzt andere Sorgen als die Unterstützung der Kangaroos.“ Vorstellen kann er sich, dass es bei Spielern, die man gern halten würde, zu Absichtserklärungen kommt. Und mit potenziellen Neuzugängen könnte man zumindest Vorgespräche führen. Michael Dahmen hält einen größeren personellen Umbruch bei den Kangaroos für denkbar, aber wie es konkret weitergehen kann, ist wie so vieles in diesen Tagen nicht absehbar..