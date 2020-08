Offenes Ohr für die Lage der DEL

Staatssekretärin Andrea Milz diskutierte unter anderem mit den Vertretern der NRW-Klubs in der DEL, darunter Bernd Schutzeigel (2. v. li.).

Iserlohn. Vertreter der vier NRW-Klubs sind zu Besuch im Düsseldorfer Landtag gewesen.

Die deutsche Eishockey-Liga sieht sich für eine mögliche schrittweise Rückkehr von Zuschauern in die Stadien gewappnet. Das machte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL, bei einem Besuch im Düsseldorfer Landtag deutlich und verwies auf das ausgereifte Hygienekonzept.

Eingeladen hatten die beiden Landtagsabgeordneten Thorsten Schick und Marco Voge. Mit ihnen diskutierten, Bernd Schutzeigel (Geschäftsstellenleiter der Iserlohn Roosters) und die Geschäftsführer Philipp Walter (Kölner Haie), Stefan Adam (Düsseldorfer EG), Roger Nicholas (Krefeld Pinguine) sowie Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, über die aktuelle Lage.

Klubvertreter wünschen unbürokratischere Hilfe

Ziel des Dialoges war es, Perspektiven für die Saison aufzuzeigen. Die vier NRW-Klubs waren sich einig, dass die Mittel zwar schneller und unbürokratischer fließen könnten, die zur Verfügung gestellten Hilfsgelder der Politik aber ein positives Signal und richtungsweisender Schritt sind. Andrea Milz versicherte, den Hinweis der Klubs auf unbürokratische Hilfe in der in Kürze stattfindenden Sportministerkonferenz zu thematisieren.

Gemeinsam eine gute Lösung soll auch bei der Frage gefunden werden, wann und in welchem Umfang wieder Zuschauer in die Arenen dürfen. Die Vereinsvertreter machten deutlich, dass ihre Klubs von den Zuschauereinnahmen finanziell abhängig sind und weitere politische Unterstützung benötigen. Anders als in der Fußball-Bundesliga gebe es im Eishockey keine existenzsichernden Fernsehverträge, die eine komplette Saison ohne Zuschauer ermöglichen würden.

Darüber hinaus berichtete Bernd Schutzeigel, dass die Roosters bei der Umsetzung des Hygienekonzeptes auf den Märkischen Kreis als Gesundheitsbehörde angewiesen seien. Die heimischen Landtagsabgeordneten Schick und Voge sicherten ihre Unterstützung zu. „Wir sind selbst Eishockey-Fans und regelmäßig bei den Roosters. Sie sind das sportliche Aushängeschild unserer Region und der Stadt Iserlohn. Nicht nur das wirtschaftliche Handeln der Roosters hat Vorbildcharakter. Die gesellschaftliche Bedeutung des Eishockeysports ist immens. Und auch die Nachwuchsarbeit darf nicht auf Dauer leiden.“

Das Thema Zuschauer bleibe auf der Agenda. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern wird bis Ende Oktober einen Vorschlag zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen ausarbeiten. Ziel sei es, Eishockeyfans in der kommenden Saison „in verantwortbarem Maße“ die Rückkehr in die Halle am Seilersee zu ermöglichen.