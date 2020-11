Ohne Veranstaltung, ohne Vereinsleben

Sehr ruhig ist es derzeit auf der Anlage des Landwirtschaften Reitervereins Kalthof. Ställe mit Pferdeboxen gibt es in den Hagebuchen ohnehin keine, wohl aber zwei Reithallen, einen Turnier- und zwei Trainingsplätze, aber auch hier findet in Zeiten des Lockdowns nur ein limitierter, streng geregelter Betrieb statt, bei dem es vor allem darum geht, Pferden die dringende benötigte Bewegung zu verschaffen.

Marc Schwarzelühr ist der Vorsitzende des LRV Kalthof und hat mit dem Herunterfahren des Vereinsleben bereits Erfahrung, denn im Frühjahr war in Kalthof, wie andernorts auch, schon einmal alles auf das nötigste reduziert worden. „Wir stellen hier ja streng genommen nur Reitflächen zur Verfügung, sagt der Vereinschef, der im wahren Leben einen Betrieb leitet, der u.a. Reitställe vermietet. Der liegt ein paar Meter weiter an der Straße Richtung Hennen, und so ist Schwarzelühr ganzheitlich mit dem Thema Reiten und Lockdown beschäftigt.

Außer Mitgliedsbeiträge 2020 keine Einnahmen

Trotz des erneuten Rückschlags für seinen Verein wirkt er entspannt. „Unsere laufenden Kosten sind überschaubar, da wir keine Schulpferde oder fest angestellte Trainer oder Lehrer haben. Grundsteuer, Wasser und ein paar andere Dinge sind aufzubringen, das war’s“, erläutert der Vorsitzende. Natürlich habe der Verein in diesem Jahr mit Ausnahme der Mitgliederbeiträge auch keine Einnahmen, da Maifeier, Pfingstturnier oder andere lukrative Veranstaltungen ausfallen mussten. Zudem hatte der LRV den Zuschlag für das Provinzialturnier, das den Rang einer westfälischen Meisterschaft besitzt, gehabt. Doch die musste ebenfalls abgesagt werden. „Vielleicht bekommen wir die Veranstaltung dann 2022 zu unserem 100-jährigen Jubiläum“, hofft Schwarzelühr.

Dann fährt doch ein Pferdetransporter auf dem Gelände vor. Erlaubt ist das Reiten für Pferd und Reiter durchaus, auch ein Reitlehrer darf Anweisungen geben. Und das macht Marc Schwarzelühr, wie alle anderen Ausbilder ehrenamtlich tätig, dann auch, als er der jungen Janna Bedehäsing ein paar Tipps aus der gebotenen Distanz auf den Trainingsplatz zuruft. Geritten werden darf auch in der Halle, wenn die geforderten 200 Quadratmeter Abstand von Pferd und Reiter zum nächsten Paar gewahrt bleiben.

„Wir haben eine Liste, auf der man sich online eintragen kann.“ Bis zu zehn Paare können in den zwei Hallen des Vereins gleichzeitig aktiv sein. Von einem echten Klubleben kann man da in dem mit 450 Mitgliedern größten heimischen Reiterverein allerdings nicht sprechen. 150 aktive Reiter sind es aktuell, von denen aber nicht alle die Kalthofer Anlage nutzen. Dort befindet sich auch der Klubraum, das „Reiterstübchen“, doch das wurde in diesem Jahr noch nicht genutzt. Allenfalls in den Sommermonaten wurden einmal ein paar Stühle im Freien aufgestellt.

Das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen

„Das Vereinsleben ist derzeit tot“, macht Marc Schwarzelühr deutlich. Im Augenblick passiere alles, wenn überhaupt nur draußen. Man sei zwar gut vernetzt über Whats-App-Gruppen oder Facebook, „aber da trifft man ja keinen und fasst sich kürzer“, so der Vorsitzende, der in diesem Jahr gerne die Renovierung des unteren Trainingsplatzes vorangetrieben hätte. Anträge, auch für Fördermittel, waren bereits gestellt, doch jetzt fehlt das Geld für das Projekt.

„Dennoch wollen wir nicht klagen. Wir befinden uns in einer komfortablen Situation“, sagt Schwarze­lühr noch einmal. Wenn die augenblickliche Situation noch deutlich länger anhält, kann sich das natürlich ändern. Der LRV Kalthof setzt darauf, dass seine Mitglieder anderorts die Basisausbildung absolvieren. „Wer von der Reitschule kommt, kommt zu uns“, nennt er den Weg. Und auf den einzelnen Höfen, das weiß der Vereinschef aus eigener Erfahrung, ist es derzeit so ruhig wie in Kalthof.