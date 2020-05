Phase der Ungewissheit kostet Handballer Nerven

Es hätte richtig schön werden können für die Handball-Jugend des HTV Hemer. Für die weibliche B-Jugend, die im Endspiel um die Westfalenmeisterschaft stand, sowie die männliche A-Jugend, die den Titelgewinn in der Oberliga vor Augen hatte, führte der Saisonabbruch zur Zuerkennung des Westfalenmeistertitels. „Für uns sind das wirklich große Erfolge“, betonte Jugendleiter Lars Heierhoff.

Doch seine Freude ist derzeit stark getrübt, weil niemand zu sagen vermag, in welchem Rahmen die kommende Saison verlaufen wird. Vorgesehen war, dass sich weibliche A-, B- und C-Jugend sowie männliche B- und C-Jugend um die Oberliga-Teilnahme bemühen und die weibliche A-Jugend in einem nächsten Schritt sogar die Bundesligaqualifikation anstrebte.

Keine männliche A-Jugend in der nächsten Saison am Start

Nicht mehr am Start ist der HTV bei der männlichen A-Jugend. „Einige Spieler sind zum LTV gegangen, und aktuell ist bei uns die Jahrgangsstufe 2002/2003 zu dünn besetzt“, erläuterte der Nachwuchschef. Auch die zuletzt unter TV Westig firmierende C-Jugend spielt nicht mehr für den HTV, sie hat sich in Richtung SG Menden verändert.

„Man hat eine Saisonbewertung vorgenommen aber keinen Hinweis auf die neue Saison gegeben“, moniert Heierhoff. Denkbar wäre für ihn gewesen, Bonusplätze nach bestimmten Kriterien zu vergeben, um die Ungewissheit zumindest zu einem Teil abzubauen. Jetzt ist nur sicher, dass es in diesem Sommer nicht die üblichen Qualifikationen geben wird. Aber wie die Spielklassen bestückt werden sollen, bleibt rätselhaft. Doch das ist nicht das einzige Problem der Handballverantwortlichen vor Ort.

Seit Mitte März ruht der Trainingsbetrieb, und für die virtuellen Übungsprogramme sinkt allmählich die Motivation. Das kann folgenschwer sein. „Eltern sind vielleicht daran interessiert, dass ihr Kind Sport treibt. Aber das muss eben nicht zwangsläufig Handball sein“, fürchtet Heierhoff Abmeldungen durch die Corona-Krise.

Zumal Handball nicht zu den ersten Sportarten gehört, die zum Normalbetrieb zurückkehren dürfen. Ein konkretes Konzept, wie das gelingen könnte, hat allerdings der deutsche Handballbund vorgelegt. In einem Achtstufenplan werden konkrete Schritte skizziert - vom autonomen Training (Athletik und Technik) bis hin zum Spielbetrieb mit Publikum. Stufe drei dieses Programms heißt beispielsweise „Kleingruppentraining Outdoor“, und das könnte in die Tat umgesetzt werden, sobald die Sportplätze wieder öffnen. Kleingruppen mit bis zu fünf Aktiven würden dann gemeinsam trainieren, Feldhandball (ohne Zweikämpfe) würde eine Renaissance erleben. Für Lars Heierhoff beginnt hier jedoch ein Problem.

Gibt es auf den Sportplätzen Kapazität für Handballer?

„Ich habe nicht den Eindruck, dass in den Kommunen proaktiv gearbeitet wird und ein Konzept entwickelt wurde, wie die Übungszeiten auf den Sportplätzen vergeben werden.“ Die Fußballer würden wohl ihre gewohnten Ansprüche anmelden, aber was bliebe dann noch für den Handball? „Man muss uns nur den Platz zur Verfügung stellen. Mobile Tore würden wir organisieren“, macht der Jugendleiter klar. Er schielt schon ein wenig auf das neue Multifunktionsfeld an der Adalbertshöhe in Westig und fragt sich, ob man in Ausnahmesituationen nicht auch die Anlagen am Woeste-Gymnasium für den Vereinssport freigeben könnte.

Im Stufenplan der Handballer würde nach diesem ersten sportartspezifischen Schritt das Kleingruppentraining in der Halle ohne Zweikämpfe erfolgen, danach das Mannschaftstraining - zunächst ohne, dann mit Zweikämpfen. Erst auf Stufe sieben beginnt der Wettkampfbetrieb, auf Stufe acht auch wieder mit Publikum. Aber wann das geschehen kann, steht in den Sternen - wie so vieles, was die Handballsaison 2020/2021 betrifft.