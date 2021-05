Planungen auf der Zielgeraden

Hemer. Das „Sport im Park“-Programm am Standort Hemer enthält einige Überraschungen

Es ist eine Mischung aus Aufregung und Vorfreude, die aus Klaus-Peter Uhlmann heraussprudelt. Der sowieso stets freundliche Vorsitzende des Stadtsportverbandes Hemer fiebert dem 10. Juli entgegen, jenem Samstag also, an dem die Premiere von „Sport im Park“ in der Felsenmeerstadt steigt. Das an sich ist bereits etwas Besonderes, schließlich weiß Uhlmann ganz genau, wie erfolgreich die vom Kreissportbund initiierte Reihe seit Jahren in Letmathe läuft.

In acht Wochen wird es aller Voraussicht nach so sein, dass die beteiligten Vereine erstmals seit Ende Oktober wieder durch sportliche Aktivitäten in Erscheinung treten und nicht durch die Bewältigung von Krisen, die der jüngste Lockdown verursacht hat. „Die Vereine sollen sich zeigen, für sich werben und dazu beitragen, dass wir alle wieder in Bewegung kommen“, wünscht sich Uhlmann.

Die Voraussetzungen stimmen. Das hat noch im April eine erste Planungsbesprechung gegeben. „Es hat sich herausgestellt, dass wir die zwei Wochen gut mit einem fast täglichen Programm von 10 bis 19 füllen können.“ Bis Samstag, 24. Juli, läuft „Sport im Park“ in Hemer, nur die Sonntage werden ausgespart. Das ist bereits ein erster Unterschied zum Angebot im Letmather Volksgarten, von dem sich der SSV zwar inspirieren lässt, es aber nicht eins zu eins kopieren wird.

Dem Organisationsteam, zu dem neben dem SSV und der KSB auch die Stadt mit dem Stadtjugendring und die teilnehmenden Vereine zählen, schwebt unter anderem ein Bewegungsangebot in Form einer Stadtrallye vor, das besonders die Jugend ansprechen soll. Auf der Kernfläche soll es die klassischen Angebote aus den Bereichen Fitness, Wellness, Koordination und Kräftigung geben. Auch das Stichwort Kondition fällt bei Uhlmanns Aufzählung, das aber in einem Zusammenhang, in dem man es am wenigsten erwartet – nämlich beim Schach. „Wir denken tatsächlich über ,Konditionsschach’ nach. Bei dieser Variante steht die Uhr nicht direkt am Tisch, sondern etwas von ihm entfernt.“

Genutzt wird der Park an der Türmchenvilla

Bei der erwähnten Kernfläche, also dem Pendant zum Letmather Volksgarten, handelt es sich wie vermutet nicht um den Friedenspark. „Wir werden in den kleinen Park hinter der Türmchenvilla gehen, weil zu dieser Zeit im Friedenspark schon gebaut wird“, erklärt Uhlmann. „Dort befindet sich das alte Jugendzentrum, das wir schon gebucht haben.“ Irgendwo müssen die verschiedenen benötigten Utensilien schließlich gelagert werden. Als Ausweiche für den Fall, dass das Wetter draußen keine sportliche Betätigung zulässt, sind die Räume eindeutig nicht gedacht und nach aktuellem Stand der Corona-Schutzverordnung wäre ein Umzug auch gar nicht erlaubt. „Sport unter freiem Himmel ist immer wetterabhängig. Wir haben uns aber dazu entschieden, nur bei zu starkem Regen Veranstaltungen ausfallen zu lassen. Ansonsten wird halt mal das Regenzeug angezogen.“

Ein entscheidendes Planungstreffen steht noch aus, es ist aber schon terminiert. „Am 1. Juni werden wir alles Fix machen, danach steht das Große Ganze“, blickt Uhlmann voraus.

