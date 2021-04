Platz fünf für Laura Goebel

Iserlohn. Das Taekwondo-Talent aus Iserlohn sammelt drei Ranglistenpunkte bei den Spanish Open.

Ranglistenpunkte sammeln, um der Weltelite näher zu kommen – das steht derzeit für Laura Goebel vom TKD Center Iserlohn auf der Agenda. Eine Woche nach den Taekwondo-Europameisterschaften stand für sie das nächste Turnier auf dem Programm, die Spanish Open in Alicante. Die Bilanz: Zwei Siege, eine Niederlage, damit das Aus im Viertelfinale – und drei Ranglistenpunkte.

Trainer Carlos Esteves lobteinmal mehr die Entwicklung

„Sie wird kontinuierlich besser und ist auf einem wirklich guten Weg“, resümierte Trainer Carlos Esteves, der anders als bei den Titelkämpfen in Sofia diesmal mit dabei sein und seine Topathletin coachen durfte. In Spanien war die komplette Weltelite versammelt, und in der Frauenklasse bis 57 Kilo, in der die Iserlohnerin kämpft, gibt es in aller Regel das qualitativ und quantitativ am stärksten besetzte Feld.

Laura Goebel gewann ihre ersten beiden Kämpfe souverän und durfte sich durchaus Hoffnungen auf eine Medaille machen, aber im dritten Kampf stand sie einer erfahrenen marokkanischen Olympiateilnehmerin gegenüber. Sie verlor den Kampf, obwohl ihre Kontrahenten keinen eigenen Punkt machte. Aber die Iserlohnerin fiel dreimal hin, was zu einer Verwarnung und zu einem Punkt für die Gegnerin führt. Gleiches passierte, als sie einmal die Matte verlassen musste. Esteves: „Laura entwickelt ihren Stil immer weiter, und das wird sich auszahlen. Aber die Gegner verändern dementsprechend ihre Abwehrtechniken, da macht sich deren größere Erfahrung bemerkbar.“

Derzeit arbeitet er mit Laura Goebel an neuen Techniken, aber die haben sich noch nicht so verfestigt, dass sie diese in Alicante anwenden wollte. So blieb ihr am Ende Rang fünf und die Erkenntnis, dass die Weltelite gar nicht so weit entfernt ist. Mit Blick auf die nächsten Wettkampfeinsätze herrscht nun große Ungewissheit, denn die im Mai geplanten Veranstaltungen in Österreich und Luxemburg wurden abgesagt. Deshalb steht in den nächsten Wochen ein intensives Training auf dem Programm.

Und wenn es wieder auf Reisen geht, wünscht man sich beim TKD Center günstigere Rahmenbedingungen. „Für die Spanish Open haben wir 150 Euro für Coronatests ausgegeben, das war teurer als der Flug“, berichtete Esteves, der zu bedenken gibt, dass es ohne beträchtlichen Eigenanteil nicht geht. „Der Verein kann das nicht stemmen, denn in diesen Zeiten gibt es ja keine Neuanmeldungen und damit keine Einnahmemöglichkeit.“