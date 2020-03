Play-downs beginnen mit einem Heimspiel

Etwas mehr Klarheit gibt es schon für die Iserlohn Kangaroos vor dem letzten Hauptrundenspieltag der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Sie werden definitiv als Zehnter in die Play-downs starten und werden deren Auftakt am 14. März in der Matthias-Grothe-Halle bestreiten – gegen den Tabellenneunten. Wer das sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Nach der Schlussrunde wird viel gerechnet werden müssen, denn es dürften etliche punktgleiche Mannschaften an der Schwelle zwischen Play-off-Platz und Play-down-Teilnahme stehen. Der direkte Vergleich wird entscheiden. „Ich habe absolut keinen Wunschgegner, aber wenn wir nichts mit Oldenburg und Bernau zu tun haben würden, wäre mir das ganz recht“, sagt Iserlohns Trainer Milos Stankovic.

Er ist froh, dass seine Mannschaft das schwierige Auswärtsspiel in Stahnsdorf gemeistert hat und Nervenstärke im Schlussviertel bewies, als der Gegner bis auf einen Punkt herankam. Mit jetzt 14 Zählern hat man den Tabellenletzten weiter distanziert, und dass es gegen diesen ebenso wie gegen die auf Rang elf notierten Giants Düsseldorf den besseren direkten Vergleich gibt, soll ein weiteres Plus für die Abstiegsrunde werden.

Mit der Offensivleistung ist Stankovic derzeit zufrieden, in der Verteidigung sieht er noch Steigerungsbedarf. „Daran werden wir im Training arbeiten, damit wir auch am Samstag gegen Wedel bestehen können“, betont der Coach. Die Norddeutschen könnte man im Siegfall zu einem Kontrahenten in den Play-downs machen.

In personeller Hinsicht gibt es keine Probleme. Dennis Teucher wird sein Knie in dieser Woche erstmals wieder belasten, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, ist noch nicht absehbar.