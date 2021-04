Play-off-Liveticker: Roosters erleben Debakel: 0:6!

Die Roosters waren den Eisbären Berlin heute nicht gewachsen. Letztendlich geht der 6:0-Erfolg der Hauptstädter auch in dieser Höhe in Ordnung.

Iserlohn

-00:00: Es ist vorbei – endlich, muss man aus heimischer Sicht feststellen. Am Samstag ab 17.30 Uhr spielen die beiden den Halbfinalisten aus. Und da es auch nach der Schlusssirene nochmal zu Tumulten gekommen ist, freuen sich die beiden bestimmt auf ein Wiedersehen...

-04:13: Und TOR: Jetzt trifft auch Berlins Sebastian Streu - es steht 0:6.

-06:47: Und TOR: Simon Després macht das 0:5.

-07:50: Joe Whitney, dieser Teufelskerl! Erst zeigt er hinten seine Goalie-Qualitäten, weil Schwendener raus ist, sprintet dann nach vorne und prüft Niederberger. Das war der Höhepunkt aus heimischer Sicht heute.

-08:20: Die Berliner Überzahl ist abgelaufen, doch zuvor muss Berlin Simon Després runter. Überzahl Roosters!

-13:26: Joel Lowry checkt hart gegen Berlins Eric Mik - die beiden Prügeln sich, kurz darauf entsteht ein zweiter Kampf, bei dem Brent Raedeke mitmischt. Lowry und Mik müssen zunächst auf die Strafbank, dort fliegen wüste Beschimpfungen zwischen den Streithähnen hin und her. Lowry bekommt fünf Minuten plus eine Spieldauer-Strafe und muss schließlich direkt zum Duschen, Raedeke sitzt zwei Minuten ab. Bei den Eisbären sitzen McKiernan (2+10) sowie Fabian Dietz (2 Minuten) draußen.

-14:43: Und TOR: Die Berliner machen hier wohl endgültig den Deckel drauf, das Tor erzielte Zachary Boychuk. Andy Jenike geht daraufhin vom Eis und macht Platz für Janik Schwendener.

-15:00: Oh, das hat bei Fünf gegen Fünf besser funktioniert.

-17:11: 2 Minuten für Berlins Frank Hördler.

Weiter geht’s, das dritte Drittel läuft!

Zweite Drittelpause: Vor allem in der zweiten Hälfte des Mittelabschnitts spielte sich das Geschehen zunehmen vor dem Berliner Tor ab. Nur: kaufen können sich die Roosters davon nichts. Tore müssen her!

-02:00: Die Roosters werden stärker: Grenier, Raedeke und Bailey prüfen Berlins Goalie Mathias Niederberger.

-06:20: Jetzt mal: Joe Whitney und zweimal Raedeke versuchen es. Diese starke Szene mündet in eiem kleinen Tumult. Brent Aubin (IEC) sowie Eric Mic müssen raus.

-07:41: Die Roosters sind wieder komplett!

-09:41: Nun muss Griffin Reinhart auf die Strafbank...

-10:30: Nein, auch in dieser Phase schafften es die Roosters nicht, Berlin ernsthaft zu gefährden.

-13:24: Überzahl Iserlohn, Berlins Olver muss für zwei Minuten raus

-16:15: TOR! 0:3 Lukas Reichel

Weiter geht’s!

In der Pause hat sich Philip Riefers bei den Kollegen von „MagentaSport“ zum ersten Drittel geäußert. „Es ist ein hartes schnelles Spiel, vorne müssen wir mehr herausschießen und hinten dicht machen.“

Erste Drittelpause: Die Führung der Berliner geht in Ordnung, die Roosters sind offensiv nicht zwingend genug, obwohl sie mit 11:10 Torschüssen vorne liegen.

-0:22: Tor! 0:2 durch Ryan Mc Kiernan.

06:00: Die ganz großen Chancen bleiben momentan aus – hüben wie drüben. 09:57: Powerplay Iserlohn: Berlins Olver muss 2 Minuten raus wegen Spels mit zu hohen Stock.

-11:50 - TOR: 0:1 Zachary Boychuk bringt Berlin hier in Führung. Die Scheibe schlägt links von Andy Jenike ein. Berlin führt!

15:00: Die Unterzahl-Phase geht ohne Probleme vorüber. Und so stürmisch wie am Dienstag treten die Eisbären hier auch nicht auf. Aubin bekommt für Stockschlag 2 Minuten.

Erstes Drittel -18:48: Brent Aubin bekommt für Stockschlag 2 Minuten.

Nochmal zur Erinnerung: Die Polizei hat heute erneut bekräftigt, nicht nur im Umfeld der Eissporthalle darauf zu achten, dass die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Die Mannschaften sind auf dem Eis um sich vorzubereiten, und wir haben die Formationen für euch. Iserlohn spielt leicht verändert gegenüber Dienstag: Jenike - Ankert, Baxmann; O’Connor, Raymond; Riefers, Reinhart - Bailey, Weidner Lowry; Fleischer, Raedeke, Buschmann; Friedrich, Grenier, Lautenschlager; Aubin, J. Whitney.

Und die Eisbären: Niederberger - Wissmann, Hördler; Ramage Müller; McKiernan, Després; Mik - Noebels, Boychuk, Reichel; Foucault, Zengerle, White; Tuomie, Olver, Fiore; Dietz, Streu, Labrie.

60 Minuten sind es noch bis zum ersten Bully. Die Roosters können heute den größten Erfolg ihrer DEL-Geschichte feiern. Bislang war das Viertelfinale das Höchste der Gefühle.

Die Eisbären haben eine „etwas“ bessere Bilanz, siebenmal holten sie bereits den Titel.

Doch in der Hauptstadt geht die Angst um. „Nächster Fehler der Eisbären Berlin könnte ihr letzter sein“, lautet eine Schlagzeile in der „Berliner Morgenpost“. Trainer Serge Aubin erkannte eine Hauptursache: „Die Disziplin war nicht annähernd so, wie sie im Play-off sein müsste. Wir haben viel zu viele Strafzeiten bekommen, die uns die Partie gekostet haben.“

Ganz anders die Roosters: Deren Brust ist durch den 4:3-Sieg natürlich breit geworden, aber von Überheblichkeit kann keine Rede sein. Das geht aus unserem Interview hervor, das wir gestern mit Torhüter Andreas Jenike geführt haben.