Positive Derbybilanz ausgebaut

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos finden sich gegen Schwelm als Mannschaft.

Es war der achte Sieg im elften Aufeinandertreffen gegen Schwelm nach dem Aufstieg der Iserlohn Kangaroos in die 2. Bundesliga ProB 2014. Nach zuletzt drei Erfolgen der Baskets in Serie bauten die heimischen Basketballer ihre positive Bilanz gegen den Erzrivalen wieder aus.

Dass der Sieg der Hausherren verdient war, daran ließen beide Trainer kaum Zweifel. Falk Möller, Coach der Gäste, räumte ein, dass ihm zwar die Aufholjagd seines Teams gefallen habe, doch dass eine Wende aufgrund der katastrophalen Verteidigungsleistung nicht verdient gewesen wäre. Sein Gegenüber Stephan Völkel leitete die Berechtigung des Sieges vor allem aus der Tatsache ab, dass seine Mannschaft ab der 17. Minute durchweg und zum Teil mit zweistelligem Vorsprung in Führung gelegen habe.

Tanner Graham fehlte am Ende offensiv die Kraft

Dass es am Ende doch noch einmal richtig knapp wurde, sei der hohen Foulbelastung zuzuschreiben gewesen. Tanner Graham, mit 27 Punkten erneut bester Werfer der Hausherren, hätte im letzten Viertel noch eine Pause bekommen sollen, war aber letztlich alleine schon aufgrund seiner Körpergröße auf dem Feld nicht verzichtbar. Offensiv tauchte er somit kaum noch auf. Dennoch sind seine Quoten in 38:18 Minuten Spielzeit glänzend. Fünf seiner sieben Dreierversuche saßen, insgesamt warf er bei 14 Versuchen 64 Prozent aus dem Feld.

Sein zweites „Double Double“ der Saison gelang derweil Toni Prostran, der es auf exakt 36 Minuten Einsatzzeit brachte. Für seine 20 Punkte verbuchte er eine Quote aus dem Feld von 60 Prozent. Beeindruckend außerdem seine 14 Assists, mit denen er seine Mitspieler erfolgreich in Szene setzte.

Dennoch war das Spiel der Kangaroos gegen Schwelm deutlich breiter angelegt als in den letzten Partien. Neben der Achse Prostran/Graham spielten sich auch andere Akteure in den Fokus. Stark verbessert präsentierten sich die Dahmen-Brüder, Hübner machte defensiv gegen Scott einen guten Job, und Jetullahi fügte sich ebenfalls gut ein.

In dieser Konstellation können die Verantwortlichen zuversichtlicher in die Zukunft schauen. Am Samstag kommt Wedel in die Matthias-Grothe-Halle, danach geht es nach Stahnsdorf, das daheim noch ungeschlagen ist. Am letzten Wochenende des Monats gastiert schließlich noch Aufsteiger Köln in Iserlohn.