Punktgewinn beendet die schwarze Serie

Immerhin ein Punkt! Nach zuletzt drei Nullnummern in Serie und chronischer Erfolglosigkeit gegen Ingolstadt gab es am Abend zumindest einen kleinen Lichtblick für die Roosters. Sie boten zwar keine berauschende Leistung, demonstrierten aber mit ihrem Kampfgeist, dass sie die Serie noch nicht völlig abgehakt haben.





ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n. V. Nach dem reichlich dürftigen Auftritt in Düsseldorf hatten die Iserlohner einiges gut zu machen. Und besser wurde es auch, was nicht nur dazu führte, dass nicht wieder nach ein paar Sekunden ein Gegentreffer fiel. Dass sie dennoch in Rückstand liegend den ersten Abschnitt beendeten, ging unter dem Strich in Ordnung. Ingolstadt war die aktivere Mannschaft, die mehr Tempo machte und konsequenter den Abschluss suchte. Die Gäste besaßen ihre besten Szenen im ersten Powerplay nach zweieinhalb Minuten, als O‘Connor und Weiß ERC-Goalie Pielmeier einer Prüfung unterzogen.

Danach hatte dieser jedoch wenig Beschäftigung, Möglichkeiten für Petan und Fleischer nach sieben Minuten rundeten die Roosters-Ausbeute des ersten Drittels fast schon ab. Dennoch: Das Führungstor des ERC lag nicht unbedingt in der Luft, weil die Iserlohner vor dem eigenen Tor gut gestaffelt standen. Als jedoch Foucault hinter Jenikes Gehäuse stehend den unbewachten Wohlgemuth bediente, war es passiert (9.). Und Andi Jenike war es zu verdanken, dass es bis zur Pause dabei blieb, denn gegen Foucault vereitelte er eine klare Einschussmöglichkeit (15.). Ein harmloses Powerplay der Iserlohner mit nur einer guten Möglichkeit für Sutter beschloss ein erstes Drittel, das Luft nach oben ließ.

Die erste Pause musste ein paar Minuten verlängert werden, weil nach der Eisaufbereitung Pfützen vor beiden Toren standen. Und weil die durch bloßes Betrachten nicht verschwanden, griff ein Linesman schließlich zum Wischer und sorgte für bessere Bedingungen.

Die Partie nahm an Fahrt auf, was nicht nur an mehr Betrieb vor den Toren, sondern auch an zunehmenden Fouls und Handgreiflichkeiten deutlich wurde. Dass Powerplay keine Spezialdisziplin der Roosters ist, wurde einmal mehr deutlich. Gefahr drohte dem ERC-Gehäuse kaum einmal, aber auch die beste Überzahlmannschaft der Liga fand bei ihren zwei Gelegenheiten in diesem Abschnitt keine Lücke in der soliden Iserlohns Defensive.

Unter dem Strich hatten die Bayern das Gros der guten Möglichkeiten, aber Jamie MacQueen hätte dennoch den Ausgleich erzielen müssen. Bei einem Break stand er frei vor Pielmeier, brachte die Scheibe aber nicht am ERC-Hüter vorbei. Es war wie so oft in dieser Saison: Die Roosters ließen ihre Chancen ungenutzt und konnten froh sein, dass der Gegner von der Vorentscheidung (Foucault, 40.) absah.

Lausanne zeigt Interesse an Torschütze Alex Grenier

Im Schlussdrittel schnupperte Ingolstadt zunächst am 2:0, während sich die Sauerländer durch mitunter fahriges Spiel selbst im Wege standen. Da fehlten Präzision und Entschlossenheit. Clarke verpasste die Scheibe nach O’Connors Pass (45.), wenig später scheiterte Halmo. Von dessen Sturmpartner Alex Grenier war bis zur 50. Minute gar nichts zu sehen, doch dann schlug er eiskalt zu und traf zum 1:1. Der Kanadier wird aktuell mit Lausanne HC in Verbindung gebracht, das auf der Suche nach einem neuen Importspieler ist.

Wenig später folgte wieder ein Powerplay für die Roosters, das Ingolstadt zu gefährlichen Kontern nutzte. Glück für die Gäste, dass der Puck nach Simpsons Schuss von Latte und Pfosten wieder ins Feld sprang. Im Finish drängte der ERC auf das zweite Tor, doch Iserlohn sicherte die Overtime. Hier entschied die Strafe gegen Lautenschlager die Partie. Die Überzahl lief erst 13 Sekunden, als Mashinter den Schlusspunkt setzte.