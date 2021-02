Raedeke sieht Luft nach oben

Iserlohn. Der Rückkehrer fühlt sich wohl in Iserlohn, doch sportlich könnte es besser laufen.

Die 1:4-Heimniederlage der Iserlohn Roosters am Freitagabend gegen die Eisbären Berlin fühlte sich wie ein unvermittelter Schlag in die Magengegend an. Vier Spiele in Folge zeigte das Team zuvor nach dem ersten Durchhänger dieser Saison ansteigende Form und immer bessere Leistungen. Auch deswegen kam dieser über weite Strecken behäbige und mutlose Auftritt überraschend.

Schließlich schien es auch der Spielplan gut mit dem Team von Jason O’Leary zu meinen, denn die Berliner mussten, es ist ausführlich thematisiert worden, tags zuvor in Krefeld ran. Doch dieser Einsatz schien sich in keiner Weise negativ auf das Leistungsvermögen der Eisbären auszuwirken – im Gegenteil. Iserlohns Brent Raedeke hat eine starke Vermutung, warum es letztendlich zu dieser bösen Überraschung kam: „Eine zu lange Pause von einer Woche, so wie wir sie hatten, ist auch nicht gut. Möglicherweise spielt dann der Rhythmus eine Rolle, aber das soll keine Ausrede sein“, sagte er am Samstag im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Das Wort des 31-Jährigen, der nach fünf Jahren bei den Adler Mannheim mit der Meisterschaft 2019 als Höhepunkt vor dieser Saison an den Seilersee zurückgekehrt ist, hat Gewicht in der Mannschaft. Auch er kritisierte die Passivität, mit der die Roosters zu Werke gingen. „Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, wir haben viel zu wenig Druck ausgeübt. Erst im letzten Drittel hatten wir unsere Chancen. Und entschieden wurde die Partie letztendlich von den Special Teams.“

Die Erwartungshaltung, dass die Partie aufgrund des Berliner Doppeleinsatzes hätte gewonnen werden müssen, teilt er also nicht. Er fordert etwas ganz anderes: „Wir müssen endlich wieder zu dem einfachen Spiel zurückkehren, mit dem wir zu Saisonbeginn so erfolgreich waren.“

Auch an sich selbst hat Brent Raedeke hohe Erwartungen. Mit einem Assist beim 3:2-Auswärtssieg gelang ihm ein ordentlicher Einstand nach seiner Rückkehr. Dass seitdem nur drei Scorerpunkte (zwei Tore) hinzugekommen sind, gefällt dem Mann mit der Nummer neun selbst nicht. Gegen die Eisbären war für ihn in der abermals neuformierten Formation erstmals nur noch in der vierten Reihe Platz. Noch ist zwar Zeit, die Bilanz aufzupolieren, aber einen Spieler allein anhand seiner Werte zu beurteilen, ist auch nicht immer zielführend. Seine Plus/Minus-Bilanz ist positiv, mit ihm auf dem Eis läuft es also grundsätzlich recht ordentlich. „Hier eine wichtige Rolle zu spielen war einer der Hauptgründe, weswegen ich zurück wollte. Und ich hatte natürlich auch nicht vergessen, dass Iserlohn ein schönes Fleckchen ist. Auch meiner Frau gefällt es hier sehr gut.“ Zur Familie gehört inzwischen Sohn Brooks, der jetzt 17 Monate alt ist.

Groß war die Freude über das Wiedersehen mit Dieter Orendorz und Marko Friedrich, die einzigen beiden Spieler, die aus dem Team der so erfolgreichen Saison 14/15 noch übriggeblieben sind. Sonst habe sich viel am Seilersee verändert – und zwar zum Positiven: „Die ganze Vereinskultur und die Organisation sind besser geworden, die Roosters sind in jeder Hinsicht professioneller aufgestellt“, lobt er.

Nach Christian Hommels Anruf wurde nicht lange gezögert

Als im Frühjahr 2020 klar war, dass er Mannheim verlassen wird, wurden auch Gespräche mit anderen Klubs geführt. „Aber als Christian Hommel anrief, war die Sache für mich schnell klar.“ Mit dem heutigen Sportlichen Leiter stand er in der Saison 2013/14 noch gemeinsam auf dem Eis und stieß mit ihm ins Play-off-Viertelfinale vor. Es war Brent Raedekes erfolgreichste DEL-Saison überhaupt. Bis zum Ausscheiden gegen Hamburg gelangen ihm 20 Tore und 24 Vorlagen.