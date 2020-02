RC Pfeil ist im Abstiegskampf angekommen

Im baden-württembergischen Ostfildern fand der zweite Spieltag der Radball-Bundesliga statt. Da der RC Pfeil erneut auf Heiko Cordes verzichten musste, übernahm diesmal Oberligaspieler Max Petsching die Position des Torwarts an der Seite von Daniel Endrowait. Auch Endrowait war in Folge einer Erkältung nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, somit hieß das ausgegebene Ziel Schadensbegrenzung.

RC Pfeil - RV Obernfeld 2:8 (0:3). Im ersten Spiel bekamen es die Iserlohner direkt mit dem amtierenden Deutschen Meister zu tun. Mit defensiver und abwartender Spielweise lagen sie zur Pause mit 0:3 hinten. Mit dem Wissen, dass gegen diese Mannschaft keine Punkte zu holen sein würden, versuchte man in der zweiten Hälfte, die Kräfte zu schonen. Obernfeld nutzte jedoch immer häufiger die Abstimmungsfehler im Iserlohner Angriffsspiels, und am Ende setzte es eine etwas zu hoch ausgefallene Niederlage.

Niederlage im direkten Duellum den Klassenerhalt

RC Pfeil - RVI Ailingen 4:8 (2:5). Die Mannschaft vom Bodensee lag vor dem Spieltag noch punktlos hinter den Iserlohnern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Somit wurde es ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Die Iserlohner fanden diesmal besser ins Spiel, gerieten aber nach einem nicht geahndeten Foul an Petsching in Rückstand. Ailingen baute den Vorsprung auf drei Tore aus, ehe Endrowait mit sehenswerten Einzelleistungen zweimal seine Klasse unter Beweis stellte und auf 2:3 verkürzen konnte. Im zweiten Durchgang ließ der Gegner immer weniger Chancen zu und sorgte mit effizient verwerteten Standardsituationen für einem uneinholbaren 8:2-Vorsprung. In den letzten Minuten betrieben die Pfeiler noch etwas Ergebniskosmetik.

RC Pfeil - RSV Waldrems 4:10 (2:6). Waldrems gehört zu den fünf besten deutschen Radballteams, und die Pfeiler bekamen wenig Zugriff auf das Spiel. Nach gut zwei Minuten lag man schon mit 0:3 zurück. Petsching traf zum 1:3 und verhinderte anschließend mit starken Paraden sowie gutem Stellungsspiel Schlimmeres. Trotzdem sorgte Waldrems bis zur Pause für klare Verhältnisse. Den zweiten Durchgang gestalteten die Pfeiler trotz der am Ende zweistelligen Niederlage ausgeglichener.

RC Pfeil - RV Kemnat 3:7 (2:1). Im letzten Spiel traf man abermals auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Gegen Kemnats junge Mannschaft, die im vergangenen Jahr erst den Aufstieg ins Oberhaus feierte, rechneten sich die Iserlohner gute Chancen aus. Verdient gingen sie mit einer 2:1-Führung in die Pause. Nach Wiederbeginn schwanden bei den letztlich chancenlosen Iserlohnern die Kräfte. Mit nur drei Punkten aus den ersten acht Saisonspielen ist der RC Pfeil als Tabellenelfter im Abstiegskampf angekommen, allerdings ist Rang neun lediglich drei Punkte entfernt.