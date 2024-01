Revanche geglückt: FC Hemer Erciyes entthront die SG

Hemer Der FC Hemer Erciyes ist Fußball-Hallenstadtmeister in Hemer. Der B-Kreisligist revanchierte sich damit für die Vorrunden-Schlappe.

Im Finale entthronte der B-Ligist den Titelverteidiger SG Hemer, wobei es nicht nur in dieser Partie der Endrunde bisweilen hitzig zugegangen war. Deshalb fand Römer bei der Siegerehrung einige kritische Worte. „Die Stadtmeisterschaften haben etwas holprig begonnen und so ein bisschen holprig auch geendet“, erinnerte der Vizebürgermeister an die aus organisatorischen Gründen zunächst erfolgte Absage der Titelkämpfe durch den Stadtsportverband und im zweiten Teil seines Satzes an das Fairplay als oberstes Gebot im Sport. Ab und an kam es zu verbalen Wortgefechten, die Rudelbildungen auslösten. Dank der konsequent durchgreifenden Schiedsrichter Christian Krause (FC Iserlohn), Jens Dura (SV Oesbern) und Kevin Woltermann (FV Ihmert/Bredenbruch), die insgesamt zweimal Rot und dreimal Gelb zückten, drohte die Lage aber nie zu eskalieren.

Überraschung: Erciyes II geht als Vierter durchs Ziel

Für Ausrichter FC Hemer Erciyes war es somit eine rundum gelungene Veranstaltung, zumal sich die eigene zweite Mannschaft als krasser Außenseiter ebenfalls für das Halbfinale qualifiziert und am Ende Platz vier belegt hatte. „Besser“, so Vural, „hätte es nicht laufen können.“ Die Preisgelder an die vier erstplatzierten Teams in Höhe von 200, 150, 100 und 50 Euro überreichte Christian Wingendorf, Vorstandsmitglied des Sponsors Sparkasse Märkisches Sauerland.

Endspiel: SG Hemer - FC Hemer Erciyes 0:3. Ohne Punktverlust und Gegentreffer zog der Titelverteidiger ins Finale ein. Der Bezirksligist bot bis dato auch spielerisch mit die beste Leistung im Gesamtfeld. Die Partie begann hektisch und mit jeweils einer Zeitstrafe hüben wie drüben. Offenbar hatte FC-Trainer Sencer Babacan aus der 0:5-Pleite in der Vorrunde gegen den Bezirksligisten die richtigen Schlüsse gezogen. „Wir waren diesmal eng am Mann und ließen keine Anspielmöglichkeit nach vorne zu“, verriet der Coach nach Spielende seine Taktik, mit der er die Torfabrik des Gegners stoppte. Auf beiden Seiten gab es kaum Torchancen, bis Nabil Lamghizarti der SG in der achten Minute einen Bärendienst erwies. Er sah wegen Nachtretens die rote Karte, 37 Sekunden danach ging der FC durch einen Distanzschuss von Schlussmann Dominik Kaun in Führung. Ahmet Akkaleli und Erjon Vishi machten gegen einen anschließend konfus wirkenden Titelverteidiger alles klar.

Spiel um Platz drei: FC Hemer Erciyes II - SV Deilinghofen/Sundwig 0:6. Mit dem Einzug ins Halbfinale hatte die Zweitvertretung von Erciyes alle Erwartungen übertroffen und war diesmal chancenlos gegen den Fusionsklub, dem man in der Vorrunde noch ein torloses Remis abgetrotzt hatte. SVD/S-Trainer Mehmet Paksu war mit dem Abschneiden nicht zufrieden: „Wir haben zu spät angefangen, Fußball zu spielen.“

Spiel um Platz fünf: CFG Hemer - BSG Grohe 6:7 n. N. Es entwickelte sich eine turbulente Partie, in der die BSG durch Tore von Mirac Ekimic (2) und Johann Schäfer schnell mit 3:0 führte. Danach wirkte Grohe zu lässig und unterschätzte offenbar den Gegner. Patrick Ramolla, Ben Runde und Jakub Körnig mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins Tordreieck glichen aus. Tim Jürgens brachte die CFG sogar in Führung, aber kurz vor Schluss erzwang Ivan das zweite Neunmeterschießen in diesem Turnier, das die BSG mit 3:2 für sich entschied.

Spiel um Platz sieben: SC Tornado Westig - FV Ihmert/Bredenbruch 5:6 n. N. Ein Eigentor von Nicklas Schulte bescherte Westig die Führung. Mit einem Doppelpack machte Eike Salmen den Fauxpas seines Mitspielers wieder wett. Mit Unterstützung von Toby Hens, der ohne Not im Zweikampf den Ball vertändelte, glich Tornado durch Ilhan Kurt zum 2:2-Endstand aus. Im Neunmeterschießen bewies der FV die besseren Nerven.

Erstes Halbfinale: SG Hemer - FC Hemer Erciyes II 4:0. Viele Nickeligkeiten auf beiden Seiten prägten diese Partie. Mohamed El Gattass sorgte für die Führung und traf kurz danach den Pfosten. Auch Marc Roszak verpasste nach einem Handspiel mit einem verschossenen Neunmeter den Ausbau des Vorsprungs, so dass die aufopferungsvoll und verbissen kämpfende FC-Reserve die Begegnung bis in die Schlussphase offen hielt, ehe Roszak mit einem Hattrick binnen 78 Sekunden den Final-Einzug sicherstellte.

Zweites Halbfinale: SV Deilinghofen/Sundwig - FC Hemer Erciyes 1:3. Die erste Mannschaft des Ausrichters legte einen Blitzstart hin. Dennis Rzycznio traf nach 15 Sekunden aus der Distanz ins verwaiste Tor, weil Deilinghofens Schlussmann zu weit vorgerückt war. Es wurde hitzig und es hagelte Zeitstrafen. Serter Atakhan erzielte den Ausgleich, doch anschließend vergaben beide Mannschaften mehrfach den erneuten Führungstreffer. Erst in der vorletzten Minute stellte Atakhan mit seinem zweiten Treffer die Weichen Richtung Finale. 18 Sekunden vor dem Ende beseitigte Seluk Ekinci die letzten Zweifel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe