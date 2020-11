RheinStars Köln haben alles im Griff

In der Favoritenrolle hatten sie sich gegen den Aufsteiger nach dessen Erfolgsserie nicht gesehen, doch einen ziemlich ebenbürtigen Kontrahenten wollten die Kangaroos schon abgeben. Das gelang ihnen gegen die RheinStars jedoch nur im ersten Viertel. Danach präsentierten sich die Gäste als sehr gut harmonierendes Ensemble, das mit Ruhe, Cleverness und größerer individueller Klasse den vierten Sieg im vierten Spiel ziemlich souverän unter Dach und Fach brachte.





Basketball, 2. Bundesliga Pro B: Iserlohn Kangaroos - RheinStars Köln 78:97 (24:26/37:52/55:70). „Uns hat heute definitiv die Intensität in der Defensive gefehlt“, meinte ein enttäuschter Joshua Dahmen nach der Partie. Dabei hatte er mit seinen drei Dreiern im ersten Viertel nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass diese sehr ausgeglichen begann. Köln legte einige Male vor, aber die Hausherren ließen sich nicht beirren und setzten nach dem 5:12 mit einem 7:0-Lauf ein erstes Ausrufezeichen. Sie trafen gut in diesem ersten Abschnitt, lagen auch zweimal in Front (17:16 und 20:18), doch es deutete sich schon an, dass sie in der Defensive Probleme bekommen würden.

Kangaroos finden kein Mittel gegen quirligen Golson

Ein Kölner bereitete Iserlohn dauerhaftes Kopfzerbrechen: Der nur 1,73 Meter große Vincent Golson jr. war mit seiner Dynamik und Beweglichkeit einfach nicht zu stoppen, und dass sich sein Aktionsradius für Basketballverhältnisse eher im Untergeschoss abspielt, machte die Sache nicht leichter. Schon zur Pause hatte er 16 Punkte auf dem Konto und sich dabei einige Male sehenswert bis zum Korb durchgetankt. Im zweiten Viertel dauerte es nicht lange, bis die Gäste das Heft in die Hand nahmen und sich fortan auch nicht mehr in Bedrängnis bringen ließen.

Sie waren aggressiver, oft einen Schritt schneller und auch gedanklich flotter unterwegs als die Hausherren, denen der Zugriff mehr und mehr verloren ging. Wie im ersten Abschnitt machten die RheinStars wieder 26 Punkte, und einige davon bedenklich mühelos. Die Iserlohner hingegen kamen selten in wirklich gute Wurfpositionen, und sie trafen schlecht. Nur sieben Feldpunkte im zweiten Abschnitt sagen eigentlich alles.

Dominante Gäste können ihre Führung mühelos verwalten

Doch die Mannschaft hat schon oft genug bewiesen, dass sie nach deutlichem Rückstand zurückkommen kann. Das war am Samstagabend allerdings kein Thema. Köln startete konzentriert in den zweiten Durchgang, baute die Führung erstmals auf mehr als 20 Punkte aus (39:60) und ließ sich nie aus der Ruhe bringen. Auch wenn sich nun die Fehlversuche bei freien Dreierwürfen und von der Freiwurflinie häuften, so verfiel die Mannschaft doch nie in Hektik. Sie hielt die Intensität konsequent hoch und den Gegner somit in Schach.

Die Kangaroos mühten sich, doch näher als auf 13 Punkte kamen sie nicht heran. Dazu ließen sie in der Defensive zu viel zu, dazu leisteten sie sich zu viele Schwächen beim Rebound. Die Kölner, die auf die verletzten Frankl-Maus und Porcher verzichten mussten und im letzten Abschnitt Mangold und Taras früh mit dem fünften Foul verloren, schafften es mühelos, ihren Vorsprung zu verwalten. Die Iserlohner fanden kein Mittel, um dieses Spiel noch einmal spannend zu machen, das beim 71:93 in einer derben Abfuhr zu enden drohte. Doch in den Schlussminuten zeigten die RheinStars zum Glück für die Kangaroos keinerlei Ehrgeiz, den Sieg mit einem dreistelligen Resultat zu veredeln.