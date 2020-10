Riesiger Aufwand für jedes Spiel

In einer Woche beginnt die Saison für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos, und die Vorbereitung läuft nicht nur im sportlichen Bereich auf Hochtouren. In Corona-Zeiten nimmt vor allem die Umsetzung der Hygienevorgaben breiten Raum ein. Bei den heimischen Korbjägern kümmert sich gleich ein ganzes Team unter der Federführung von Roderich Brenne um diesen Bereich.

Der 66-jährige ehemalige Orthopäde ist den Kangaroos seit Jahren freundschaftlich verbunden und gehört auch im Ruhestand noch zum Kreis der Mannschaftsärzte, den Dr. Thomas Keienburg, Dr. Ludwin Ritter und Burkhard Weber bilden. Außerdem ist seit kurzer Zeit auch Brennes Tochter Friederike dazugestoßen „Ich bin seit Jahren Mitgesellschafter einer kleinen Firma für Medizinprodukte und dort als Sicherheitsbeauftragter tätig. Mit dieser Erfahrung habe ich zugesagt, als mich Zlata Dahmen gefragt hat, ob ich diesen Posten übernehmen will.

Diese Entscheidung, das räumt Roderich Brenne ein, hat er allerdings schon mehrfach bereut, denn der ehrenamtliche Job kostet sehr viel Zeit. „Inzwischen gibt es mehrere Leitfäden der Liga, die jeweils 40 Seiten haben. Hinzu kommt die sich ständig verändernde Corona-Schutzverordnung des Landes“, erläutert er. Brenne kennt diese Werke in- und auswendig t und überwacht deren Umsetzung vor Ort. Bis Montag erwartet die Liga von ihm noch einmal ein speziell auf den Standort Iserlohn zugeschnittenes Konzept. Dann kann die Meisterschaft starten.

Der enorme zeitliche Aufwand durch das Wälzen von Akten und Vorschriften ist aber nur das eine. An den Spieltagen wird es künftig so sein, das Brenne und der langjährige Kangaroos-Helfer Dr. Philipp Tönnes, im „wahren Leben“ Tierarzt, schon Stunden vor Spielbeginn an der Matthias-Grothe-Halle sein müssen, um die Umsetzung der Vorgaben zu überwachen. Beim Eintreffen der beiden Teams wird zunächst bei den Gastgebern mit einem Infrarot-Scanner Fieber gemessen, dann bei den Gästen. Spieler, die auch bei einer zweiten Messung den Wert von 38,1 Grad Körpertemperatur überschreiten, dürfen nicht in die (desinfizierte) Halle.

Dort gibt es drei Zonen. Die rote ist nur von den Spielern, den Trainern, den Schiedsrichtern und dem Kampfgericht zu betreten und umfasst den Bereich zwischen den Auswechselbänken und diese selbst. Weitere Zonen sind das Spielfeld und der Zuschauerbereich. Für alle Beteiligten sind die Laufwege vorgegeben. Es herrscht überall ein Einbahnstraßensystem. Die Hallenkapazität und die Frage nach einem Catering am Rande der Partie sind noch Gegenstand von Gesprächen mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt, bei denen Roderich Brenne als Hygienebeauftragter der Kangaroos ebenfalls in vorderster Linie steht.

Pro Spieler müssen noch zweiAbstriche genommen werden

In der kommenden Woche geht es für das Medizinerteam aber auch darum, die eigene Mannschaft gesund an den Start zu bekommen. „Pro Spieler müssen in kurzen Abständen noch zwei Abstriche genommen werden. Erst wenn alle Corona-Tests negativ sind, kann es losgehen“, so Brenne, auf den bei den Heimspielen künftig eine zentrale Rolle bei der Überwachung aller Maßnahmen zukommt. Sorgen bereitet derzeit noch die Lüftung der Halle. Unmittelbar vor dem Spiel und in der großen Pause soll diese erfolgen. Bei der Umsetzung helfen mit Klaus Holke und Rainer Kirchner zwei weiteren Basketball-Veteranen der Kangaroos, die wie die Ärzte alles geben, um in die Saison starten zu können.

„Hallensport hat in Corona-Zeiten einen klaren Nachteil“, sagt Roderich Brenne und zählt weitere Maßnahmen vom ausschließlichen Online-Ticketing bis zur Erfassung der Kontaktdaten aller am Spiel Beteiligten auf. Und Brenne nimmt seine Aufgabe sehr genau, denn er geht davon aus, dass das Virus keinen störungsfreien Saisonverlauf zulassen wird „Ich bin durch diese Arbeit zum Korinthenkacker geworden“, sagt er von sich.

Viel lieber würde er in seine Rolle der vergangenen Jahre schlüpfen, in denen er als „Frikadellendoktor“ sehr gefragt war. Eineinhalb Stunden vor dem Spiel konnte er in seiner Heimatstadt Hohenlimburg äußerst pikante Gehacktes-Klöße in Empfang nehmen und anschließend bei den Kangaroos für den Verkauf abliefern, bevor er am Spielfeldrand die medizinische Versorgung übernahm. Darum müssen sich in der Serie 2020/21 andere Mitstreiter kümmern, denn Roderich Brenne hat vorerst nur noch die Hygiene in der Matthias-Grothe-Halle im Blick.