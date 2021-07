Rollhockey-Oberhaus wird immer kleiner

Iserlohn. Nur sechs MannschTeams. ERGI meldet für Regionalliga

Bei der jüngsten Videokonferenz der Rollhockey-Sportkommission, an der auch der Vorsitzende der ERG Iserlohn, Ralf Henke, teilnahm, standen zwar diverse Fragen rund um die Nationalmannschaften im Mittelpunkt, aber die nahende Saison war ebenfalls ein Thema. Auch wenn es die ERGI nicht mehr betrifft: Die Bundesliga wird mit einem auf sechs Mannschaften reduzierten Feld an den Start gehen, nachdem sich die Spielgemeinschaft Calenberg/Valkenswaard zurückgezogen hat.

Geplant ist nach Hin- und Rückrunde eine weitere Serie mit fünf Spielen, wobei der nach der Rückrunde besser platzierte Klub Heimrecht genießt. Anschließend wird der Meister in Play-offs ermittelt. Für die Iserlohner ist die Planung der Regionalligen von größerem Interesse, aber hier gibt es noch keine konkreten Vorgaben. „Die Meldefrist läuft erst am 15. August ab, so das man absolut nicht einschätzen kann, wie groß das Feld wird“, sagt Henke. Die Iserlohner haben derzeit eine Trainingspause eingelegt, die in der letzten Woche der Schulferien enden wird. Danach wollen die Verantwortlichen Bilanz ziehen und hoffen auf Klarheit, mit wem sie definitiv für die Saison planen können. „Wir haben viele junge Leute dabei, bei denen man im Einzelfall befürchten muss, dass die Motivation abhanden gekommen ist“, erläutert der Klubchef.

Wahrscheinlich nur noch zweiIserlohner Nachwuchsteams

Im Nachwuchsbereich stellt er sich wegen der langen Corona-Zwangspause auf einige Abgänge ein, so dass möglicherweise nur zwei Mannschaften für den Spielbetrieb auf Landesebene gemeldet werden. Das soll die U13 mit einigen Einsteigern sein, dazu die U17. Bei Letzterer könnten dann die bisherigen U15-Akteure integriert werden. Weil beim Nachwuchs aber erst nach den Schulferien das geregelte Training anläuft, werden noch einige Wochen vergehen, ehe Gewissheit herrscht, welche Jugendspieler für welchen Bereich tatsächlich zur Verfügung stehen.

