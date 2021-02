Rollhockey-Pause gilt mindestens bis Ostern

Iserlohn. Die Sportkommission setzt eine Arbeitsgruppe ein, die eine mögliche Restsaison plant. Turniere sind denkbar

Im Rollhockey ist es nicht anders als in anderen Sportarten. Seit November liegt der komplette Betrieb brach, und wann er wieder aufgenommen werden kann, ist nicht absehbar. Bei der jüngsten Konferenz der Sportkommission, an der auch Ralf Henke teilnahm, waren Abbruch und Annullierung der laufenden Spielzeit aber kein Thema. „Bis nach Ostern ist zunächst einmal die Meisterschaft auf nationaler Ebene ausgesetzt, und eine Arbeitsgruppe macht sich jetzt Gedanken, wie eine Fortsetzung aussehen könnte“, erläutert der Vorsitzende der ERG Iserlohn.

Angedacht ist es, ab Mai und bis zum Beginn der Sommerferien die Hinrunde zu beenden, wobei auch eine Turnierform erwogen wird. „Es könnten ja an verschiedenen Orten drei Mannschaften zusammenkommen, so dass man an einem Tag schon einmal jeweils zwei Spiele austragen könnte“, ergänzt Henke. Ob in diesem Jahr aber ein deutscher Meister gekürt und ob es Auf- und Absteiger geben wird, ist derzeit offen.

Für den Nachwuchsbereich sind die NRW-Meisterschaften bereits abgesagt worden, und es wird auch keine Finalrunde um den deutschen Meistertitel geben. Anders als bei den Senioren war der Spielbetrieb für die Jugendlichen im Herbst noch gar nicht angelaufen, und jetzt sind bis zu den Sommerferien allenfalls einige Freundschaftsspiele in der Planung - möglicherweise auch in Turnierform.

Auf internationaler Ebene wird in diesem Jahr keine deutsche Mannschaft an der Euro League teilnehmen, diese bestreiten nur Spanier, Portugiesen und eine italienische Mannschaft. Im Terminkalender steht nach wie vor die Europameisterschaft Ende August, die in Italien vorgesehen ist. Einen Ausrichter gibt es aber noch nicht. „Das ist kein Wunder, denn ein Bewerber muss erst einmal 35.000 Euro für die Fernsehrechte auf den Tisch legen. Bei uns in Deutschland wäre es undenkbar, eine solche Summe wieder hereinzuholen“, sagt Henke.

Generell gilt, dass über die EM auch Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft vergeben werden, die im Oktober in Argentinien vorgesehen ist. Doch der ERGI-Chef bezweifelt, ob es dazu kommt, weil kleinere Verbände nicht die finanziellen Mittel haben, um zwei Turniere in einem Jahr zu bestreiten. Deshalb gibt es auch schon Überlegungen, EM und WM nur alle vier Jahre auszutragen, so dass es auch meisterschaftsfreie Jahre gäbe.

ERGI stellt sich auf weitere Regionalligasaison ein

Bei der ERG Iserlohn führt der aktuelle Lockdown dazu, dass die Zukunftspläne nicht in der vorgesehenen Zeit verwirklicht werden können. Die junge Mannschaft sollte sich in dieser Saison entwickeln, und mit der Verpflichtung portugiesischer Spieler sollte beizeiten das Bundesliga-Comeback in Angriff genommen werden. Doch über ausländische Neuzugänge muss man sich aktuell keine Gedanken machen, so dass davon auszugehen ist, dass es im Herbst in der Regionalliga weitergeht. Trainer Sergio Pereira beschäftigt seine Spieler derzeit mit Online-Training, doch auf Rollschuhen haben sie seit November nicht mehr gestanden. „Wenn Training in der Halle wieder erlaubt wird, brauchen wir mindestens vier Wochen, ehe ein Spiel denkbar ist“, meint Ralf Henke. Dass man frühestens im Mai wieder an sportlichen Wettbewerb denken kann, liegt somit auf der Hand.