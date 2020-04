Roosters bieten Maske für Fans

Eigentlich würden die Iserlohn Roosters derzeit liebend gerne Dauerkarten verkaufen, doch das ist wegen der vielen Ungewissheiten zum Saisonstart und -verlauf der DEL schwierig.

Dafür sind allerdings in der eishockeylosen Zeit Accessoires aus dem Fanshop sehr gefragt. Das Multifunktionstuch ist ein Renner und wird offenbar als Mundschutz eingesetzt. Doch einen solchen gibt es in Kürze auch ganz stilecht im Roosters-Design, so dass der Träger deutlich sichtbar machen kann, für welchen Verein sein Herz schlägt.

„Es geht uns dabei nicht darum, mit den Masken das große Geld zu machen. Die Nachfrage nach diesen Masken ist da, weil unsere Fans auch in diesen schwierigen Zeiten auf besondere Art ihre Unterstützung für die Roosters zeigen wollen. Das freut uns sehr“, erklärt Bernd Schutzeigel, Prokurist und Geschäftsstellenleiter der Sauerländer.

Deshalb werden ab dem 8. Mai Roosters-Masken im Hockeystore und Online-Shop erhältlich sein. Bereits im Laufe der kommenden Woche kann man sein Exemplar im Online-Shop vorbestellen, der Preis wird ca. 10 Euro betragen.

Darüber hinaus arbeitet der DEL-Klub gemeinsam mit einem langjährigen Sponsoringpartner an einer Möglichkeit, den Bedarf an Alltagsmasken für eine Vielzahl öffentlicher Einrichtungen zumindest teilweise abzudecken. So soll eine vierstellige Anzahl von neutralen Masken zur Verfügung gestellt werden, die die Roosters interessierten Einrichtungen kostenlos zukommen lassen wollen. Weitere Details zu dieser Aktion will der Klub nach Entscheidungen der Politik zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise veröffentlichen.