Roosters holen mit Alec McCrae einen neuen Verteidiger

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters verpflichten mit sofortiger Wirkung den Verteidiger Alec McCrae. Der 1,91 Meter große US-Amerikaner stand zuletzt bei Stockton Heat in der AHL unter Vertrag und absolvierte in den vergangenen beiden Jahren insgesamt über 50 Spiele in AHL und ECHL.

Zuvor spielte McCrae vier Jahre lang an der Cornell University, unter anderem gemeinsam mit dem ehemaligen Roosters-Spieler Jake Weidner. McCrae ist 26 Jahre alt und wird am Seilersee die Rückennummer 29 tragen. „Ich hatte gute Gespräche mit Christian Hommel und freue mich, zu einer traditionsreichen und im deutschen Profi-Sport etablierten Organisation zu wechseln. Ich möchte mir von Tag eins an den Respekt meiner Teamkollegen, der Fans und nicht zuletzt auch den der gegnerischen Spieler verdienen. Ich bin ein ehrgeiziger und hart arbeitender Spieler und denke, dass ich dem Team sofort weiterhelfen kann. Ich freue mich, dass ich direkt loslegen kann“, sagt der Neuzugang.

„Wir waren auf der Suche nach einem defensiven Verteidiger, den wir in Alec gefunden haben. Er hat durch seine Größe eine enorme Reichweite, die uns sowohl im Fünf gegen Fünf Stabilität verleihen und auch in Unterzahl weiterhelfen wird“, beschreibt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer, das Anforderungsprofil, nach dem der DEL-Club den Neuzugang ausgewählt hat.

