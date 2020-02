Roosters können Köln noch richtig ärgern

Die insgesamt enttäuschende Saison tut der Lust der Eishockey-Fans auf die Roosters keinen Abbruch. Bestes Beispiel: Das West-Duell gegen die Kölner Haie steigt heute Abend (19.30 Uhr) vor ausverkauftem Haus. Es ist das vorletzte Heimspiel vor der mal wieder viel zu langen Pause. Außerdem steht am Sonntag noch das Auswärtsspiel bei den Augsburgern Panthern an.

Im Umfeld der Roosters sind die Meinungen im Bezug auf das Köln-Spiel zweigeteilt. Die einen sind froh, dass die Haie ihre unheimliche Niederlagenserie (17 verlorene Spiele am Stück) am Dienstag mit einem 5:0-Triumph über Wolfsburg beendet haben. Dadurch besteht nicht mehr die Gefahr, dass der Befreiungsschlag gegen Iserlohn gelingen könnte.

Orendorz: „Hätten Köln gerne die 19. Niederlage beschert“

Doch es haben sich auch schon viele darauf gefreut, den Kölnern die 19. Niederlage am Stück zu verpassen, was einen neuen DEL-Negativrekord bedeutet hätte. Dazu gehört auch Dieter Orendorz, wie er am Donnerstag gestand. „Durch den Trainerwechsel steht jetzt eine andere Mannschaft auf dem Eis. Gegen Wolfsburg hat Köln mit viel Energie gespielt“, sagt Iserlohns wieder genesener Verteidiger, der sich die heftige Erkältung, die einen Einsatz in Schwenningen und gegen Bremerhaven unmöglich machte, möglicherweise bei seiner Frau eingefangen hatte. Seit Dienstag trainiert er wieder. Kleiner Trost: Nun haben die Roosters immerhin die Chance, dem Rivalen vom Rhein die Play-off-Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Roosters-Trainer Jason O’Leary dachte zuletzt weder in die eine, noch in die andere Richtung. „Ich fühle mit Mike Stewart. Er hat mit der Mannschaft viele Spiele knapp verloren. Wir haben ja auch sechs Mal in Folge nicht gewonnen. Das war kein Spaß.“ Das Kommando in Köln hat bekanntlich Uwe Krupp übernommen.

Die Kölner Haie haben die schlechtesten Über- und Unterzahlwerte, während Iserlohn zuletzt gegen Bremerhaven viermal mit einem Mann mehr traf. Doch daraus etwas abzuleiten, ist nicht in O’Learys Sinn. „Wir hatten jetzt ein Spiel, in dem das Powerplay richtig gut funktioniert hat. Das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt darauf verlassen können, dass es immer so läuft.“ Zwei Parallelen gibt es aber in Zusammenhang mit dem Fischtown-Spiel: U17-Talent Lennard Brunnert wird erneut als dritter Torwart zum Kader gehören, weil sich Andreas Jenikes Nachwuchs weiterhin Zeit mit der Geburt lässt, und Jonas Neffin wird in Weiden Spielpraxis sammeln. Zudem fällt Brody Sutter weiterhin aus.

Zeit lassen sich die Roosters auch noch mit der Lösung eines Videorätsels, das sie am Mittwoch via Facebook selbst gestellt haben: Jemand besucht Manager Christian Hommel in dessen Büro, woraufhin Hommel einen Vierjahresvertrag hervor holt und den Unbekannten, der sich „im besten Alter“ befinden soll, unterschreiben lässt. Pressesprecher Felix Dötsch gab dazu am Donnerstag keinen Kommentar ab – weder auf die Frage, wann verraten wird, wer sich für vier Jahre an die Roosters gebunden hat, noch auf die Frage, ob es sich um jemanden handelt, den die Fans in den Kommentaren zum Video erwähnt haben. Dazu gehörten neben aufstrebenden Nachwuchsleuten und gestandenen Spielern auch – etwas scherzhaft – Maskottchen Icey.