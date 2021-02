Roosters machen in furiosem zweiten Drittel alles klar

Krefeld/Iserlohn. Krefelds guter Start wirkt nicht lange nach, und Brody Sutter leitet nach dem 0:2 die Wende für die Iserlohner ein.

Den ersten Saisonsieg hatten sie den Pinguinen vor knapp zwei Wochen schon ermöglicht, aber die Roosters wollten es mit den Wohltaten dann doch nicht übertreiben und dem Schlusslicht auch noch den ersten Heimsieg gestatten. Nach Anlaufschwierigkeiten dominierten die Sauerländer ganz eindeutig und landeten nach vier Niederlagen am Ende ziemlich mühelos den Pflichterfolg.





Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 3:7 (2:1, 0:5, 1:1). Bei den Krefeldern stand noch einmal Boris Blank an der Bande, bei den Roosters wie gewohnt Jason O'Leary. Das wiederum war nur für jene eine Überraschung, die die in einem einschlägigen Fan-Forum am Abend vor dem Spiel verbreitete Meldung für bare Münze genommen hatten, der Chefcoach sei entlassen worden. So kann man auch für Unruhe sorgen. Aber ob es wirklich daran lag, dass die Gäste im ersten Drittel wenig Produktives zustande brachten?

Erste Saisontreffer für Friedrich, Lowry und Fleischer

Sie hatten zwar mehr vom Spiel, kombinierten gefällig, aber es kam nichts dabei heraus. Krefeld schoss deutlich seltener auf das Tor, war jedoch ziemlich effizient und nutzte die gegnerischen Abwehrfehler. Bei der Führung nach gut einer Minute kümmerte sich niemand um Trivellato, und einen Konter, den Tyunalin zum 2:0 abschloss, kann man auch besser verteidigen. Die Pinguine störten konsequent, zogen einen Riegel vor das eigene Tor, was den Roosters zunehmend Rätsel aufgab. Sie hatten zwar Chancen, wie durch Aubin gleich zu Beginn, aber es funkte erst unmittelbar vor der Sirene. Da ging es einmal schnell vor das Tor, Brody Sutter hielt die Kelle im richtigen Moment hin - 2:1.

In solchen Fällen wird gern von einem psychologisch wichtigen Moment gesprochen, aber in diesem Fall stimmte es wirklich. Der Treffer war die Initialzündung für die Roosters, die im zweiten Abschnitt keine drei Minuten brauchten, um das Spiel zu drehen. Erst Brody Sutters energische Einzelleistung, dann Marko Friedrich mit dem ersten Saisontor, als bei angezeigter Strafe gegen Krefeld ein Iserlohner mehr auf dem Eis stand.

Jetzt machten die Gäste viel mehr Druck, weil sie schnell umschalteten, in die Freiräume stießen und den Gegner zu Fehlern zwangen. Nach Friedrich feierte auch Joel Lowry sein Premierentor, schön herausgespielt in Überzahl. Danach hatte Keeper Belov genug von diesem Abend, doch Kollege Cüpper konnte die Entscheidung auch nicht lange hinauszögern. Brent Raedeke markierte das 2:5, und dann war es allmählich Zeit, dass sich auch Goalgetter Joe Whitney am Torreigen beilegte. Im Powerplay hämmerte er die Scheibe sehenswert in den Winkel.

Dass es in dem Stil nicht weiterging, konnte nicht überraschen. Am Freitag kommt Köln zum Seilersee, da wollten die Roosters mit den Kräfte haushalten. Sie schalteten einen Gang zurück, verwalteten ihre Führung, und die Pinguine spielten wieder mit. Höhepunkte blieben rar, eher sporadisch versuchten die Sauerländer, ihr Torkonto weiter aufzubessern. Dass es letztlich Tim Fleischer (ebenfalls erstes Saisontor) gelang, passte an diesem Abend ins Bild.

Ein Spiel, dem die bisherigen Topscorer einmal nicht den Stempel aufdrückten und andere aus deren Schatten traten, kann durchaus hilfreich sein für die nächsten Aufgaben. In denen sind die Gegner schließlich von anderer Qualität als die in vielen Situationen doch überforderten Krefelder.