Roosters-Manager Hommel kontert den Kritikern

Iserlohn. Der Sportliche Leiter der Iserlohn Roosters erklärt unter anderem die Reinhart-Verpflichtung.

Die Iserlohn Roosters machen es ihren Fans nicht leicht in dieser Saison. Der gute Start mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen und entsprechend guten Leistungen hat in der Öffentlichkeit Erwartungen geweckt, die danach nicht immer erfüllt wurden.

Ins kollektive Gedächtnis hat sich stattdessen die 3:6-Heimniederlage gegen die bis dahin punktlosen Krefelder eingebrannt, und auch die jüngste Niederlage gegen Berlin (1:4) sorgte für Ernüchterung. Bei der Bewertung des Spiels gegen die Eisbären gehen die Meinungen sogar innerhalb der Mannschaft auseinander. Stürmer Marko Friedrich sagte in aller Deutlichkeit, dass gegen einen Gegner, der erst 24 Stunden zuvor im Einsatz war, doch mehr hätte kommen müssen. Brent Raedeke sprach hingegen die einwöchige Pause an, die dem eigenen Team nicht bekommen sei.

Darauf angesprochen, drückt sich Christian Hommel, der Sportliche Leiter der Iserlohner, diplomatisch aus. „Sie haben beide recht. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ohne die Leistung der Krefelder schmälern zu wollen: Für Berlin war es ein aktiveres Trainingsspiel.“ Und weiter: „Die waren im Fluss, als sie zu uns kamen und konnten dort weitermachen, wo sie am Abend zuvor aufgehört haben. Bei uns war es bis zur 53. Minute ein Spiel für die Torhüter, und dass die Berliner nicht den Schlechtesten im Tor stehen haben, war auch klar.“

Die Niederlage trug dazu bei, dass die Roosters auf Platz fünf abrutschten und damit erstmals keinen Play-off-Rang mehr belegen. Doch das bringt Hommel nicht aus der Ruhe: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir um die Plätze drei bis fünf spielen. Wir sind also immer noch im Soll, und eine bessere Truppe als im Vorjahr haben wir auch.“

Die ist am Freitag nochmals verstärkt worden. Die Verpflichtung des Verteidigers Griffin Reinhart, der am Wochenende wie erwartet in Iserlohn eingetroffen ist und sich mindestens so lange in Quarantäne begeben hat, bis das Ergebnis seines Corona-Tests feststeht, überraschte Teile der Öffentlichkeit. Einige Beobachter sehen den Transfer sogar kritisch. Es wird auf die Kosten verwiesen und auf den Platz, den der 27-jährige Reinhart vielleicht einem ganz jungen Spieler wegnimmt. Und überhaupt sei ja diese Spielzeit nur eine Übergangssaison. Hommel: „Es wird bei uns auch jetzt nicht doppelt und dreifach Geld ausgegeben. Vielen ist vielleicht nicht bewusst, dass wir mit Daine Todd, Neal Samanski, Tobias Schmitz und Mike Hoeffel vier Spieler nicht im Kader haben, mit denen wir ursprünglich geplant haben. Dadurch wurde natürlich auch Geld gespart.“

Dass sich in der Verteidigung etwas tun musste, hätten letztendlich zwei Tatsachen gezeigt: Die 52 Gegentore (nur Krefeld hat mehr) und der erneut eng getaktete Spielplan ab der kommenden Woche.

In der Verteidigung hat Handlungsbedarf bestanden

Dann stehen wieder einige Partien im 48-Stunden-Rhythmus an. „Noch einen Ausfall vom Kaliber eines Ryan O’Connor können wir uns nicht erlauben. Und wenn Ryan wieder fit ist, werden wir in der Verteidigung insgesamt noch besser aufgestellt sein.“ Eine Abkehr vom Konzept, junge Spieler einzubinden, erkennt Hommel in der Verpflichtung jedenfalls nicht – und verweist auf Nils Elten und Yannick Proske.