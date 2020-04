Roosters-Motto: Ruhe bewahren und auf alles vorbereitet sein

Iserlohn. In der Geschäftsstelle der Iserlohn Roosters läuft das Alltagsgeschäft weiter, und es gibt Renovierungen in der Halle.

Für Besucher ist die Geschäftsstelle am Seilersee bis zum 4. Mai geschlossen, aber gearbeitet wird natürlich bei den Iserlohn Roosters. Bernd Schutzeigel widmet sich seinem traditionellen Frühjahrs-Pflichtprogramm und stellt die Unterlagen für die Lizenzprüfung zusammen, die die DEL trotz Corona-Krise bis zum 24. Mai vorgelegt haben möchte.

„Natürlich ist alles, was mit Planung für die neue Saison zu tun hat, aktuell nicht zu beziffern, aber das trifft ja auf alle Vereine zu“, meint der Prokurist, der in diesen Tagen bemüht ist, trotz aller Unwägbarkeiten Zuversicht zu verbreiten und die Ruhe zu bewahren. „Man darf jetzt nicht nervös werden und muss abwarten, was die Regierung entscheidet. Wir machen unsere Arbeit und wollen bereit sein, wenn es konkrete Vorgaben für die nächste Serie gibt.“ Dass diese wie geplant am 18. September beginnen kann, versieht er jedoch mit einigen Zweifeln..

Vor einigen Tagen hatte schließlich der Berliner Senat beschlossen, Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauern bis zum 24. Oktober zu untersagen. Dass die Eisbären geneigt sind, bis dahin Heimspiele in einer nicht einmal zur Hälfte gefüllten Arena auszutragen, erscheint unwahrscheinlich. Und weil andere Bundesländer folgen könnten, wäre das Szenario Geisterspiele im Eishockey auf der Tagesordnung. „Einen DEL-Start ohne Zuschauer kann ich mir nicht vorstellen“, stellt Schutzeigel klar. Also später beginnen, möglicherweise eine verkürzte Serie durchführen? Alles ist denkbar. Schließlich ist noch nicht einmal absehbar, ob gemeinsames Training im August darstellbar ist und ob Testspiele mit Publikum stattfinden können.

Bis es irgendwann wieder losgeht, wird die Eissporthalle am Seilersee wieder ein wenig aufgehübscht sein. Über den Sommer werden die Stehplatzstufen bearbeitet und neu versiegelt. „Das ist auch notwendig, denn wenn da ein Bierbecher umfiel, tropfte es schon einmal in die darunter liegende Nachwuchskabine“, erläutert Schutzeigel. Verschoben auf das nächste Jahr wird allerdings die eigentlich geplante Erneuerung der Beleuchtung. „Die Telekom hat extreme Forderungen für die Fernsehübertragungen aufgestellt, die nicht so einfach umzusetzen sind“, sagt der Geschäftsstellenleiter.

Profis mit Spinning-Rad für das Training daheim beliefert

Wann jedoch wieder Fernsehbilder vom Seilersee gesendet werden, steht in den Sternen. Und dementsprechend sind auch Manager Christian Hommel bei den weiteren Personalplanungen die Hände gebunden. Ob zweiter Torwart, reichlich Stürmer oder ein neuer Torwarttrainer: Derzeit ist nach seinen Worten noch nichts spruchreif. Er geht davon aus, dass es für die spezielle Vertragsgestaltung der Eishockeyprofis in Corona-Zeiten Vorgaben von der Liga geben wird. Schließlich kann derzeit niemand vorhersagen, wann es den Dienstbeginn beim Klub und den Start der Saison geben wird. Hommel vermutet auch, dass ähnlich wie beim Fußball im Eishockey Sonderregelung für das Training der Profis erlassen werden. Dazu müssten die entsprechenden Einrichtungen aber zunächst einmal geöffnet sein.

Die vor Ort wohnenden Roosters-Akteure absolvieren im Sommer ihr Fitnesstraining in Dortmund, und der Manager hofft, dass das unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln auch möglich sein wird. Derzeit arbeiten zehn Spieler daheim, und damit möglichst effektiv und abwechslungsreich trainiert werden kann, hat der Verein jedem ein Spinning-Rad liefern lassen, das nun eifrig genutzt werden soll..