Roosters nach Heimerfolg weiter im Play-off-Rennen

Den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg über die Schwenninger Wild Wings erzielte in dieser Szene Emile Poirier in Überzahl.

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters machen noch einmal spannend. Vor der letzten Hauptrunden-Woche beträgt der Rückstand auf Frankfurt nur einen Punkt.

Die Iserlohn Roosters wahren ihre Chance auf die Play-off-Teilnahme. Zwei Tage nach der enttäuschenden 2:8-Klatsche gegen die Kölner Haie zeigte das Team von Trainer Greg Poss eine engagiertere Leistung und besiegte den direkten Mitkonkurrenten auf Platz zehn, die Schwenninger Wild Wings.

Eishockey, DEL: Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). Druckvoll begannen die Sauerländer die ersten Minuten. Schon nach 90 Sekunden musste Wild Wings-Goalie Joacim Eriksson gegen Brown, Raedeke und Buschmann in höchster Not sein Können unter Beweis stellen. Kurz darauf war es Eugen Alanov, der am Abschluss regelwidrig gehindert wurde (4.). Die anschließende Überzahl brachte allerdings nichts ein. Stattdessen gelang den Schwenningern mit ihrem ersten gefährlichen Konter gleich die Führung. Nach einem gewonnenen Bully im eigenen Drittel ging es schnell durch die neutrale Zone und dann bediente Tyler Spink seinen Bruder Tyson mustergültig, der mit Hilfe des Innenpfostens zum 0:1 für die Gäste traf (7.).

Buschmann hat mit dem Ausgleich die passende Antwort

Von diesem Schock mussten sich die Iserlohner einige Minuten erholen, ehe sie erneut gefährlich vor dem Wild Wings-Gehäuse auftauchten. Anthony Rech scheiterte im Nachschuss aus kurzer Distanz an Eriksson (10.). Wenige Sekunden später durften dann aber auch die Roosters-Fans das erste Mal jubeln. Einen Querpass von Daugavins nahm der mitgeteilte Erik Buschmann auf und schlenzte den Puck rechts oben in den Winkel zum 1:1-Ausgleich. Jetzt nahm auch die Intensität merklich zu. Nach einer Auseinandersetzung mehrerer Spieler beider Mannschaften schickten die Unparteiischen unteranderem die Streithähne Hubert Labrie und Brandon DeFazio vorzeitig für 12 Minuten zum Abkühlen in die Kabine. In der Schlussminute des ersten Abschnitts scheiterte Ken André Olimb am Schoner von Andi Jenike, während der Schuss von Tim Bender auf der Gegenseite im Spielerpulk vor dem Tor hängenblieb.

Auch im Mittelabschnitt gaben die Hausherren zunächst den Ton an. Emile Poirier war aus der neutralen Zone durchgestartet, wurde jedoch vom Schwenninger Verteidiger John Ramage ins Straucheln gebracht, so dass der Schuss flach am Tor vorbei rutschte (21.). Torhüter Joacim Eriksson hatte auch in der Folge allerhand zu tun. Zunächst wehrte der Schlussmann einen Schuss von Cornel ab, im gleichen Angriff lenkte er mit der Maske einen Schuss von Ziegler über das Gehäuse. Dann wurde es turbulent. In Unterzahl machte sich Eugen Alanov zu einem Konter auf und sein trockener Handgelenkschuss schlug zur Überraschung von Eriksson über der Schulter im Netz ein (26.). Die Roosters-Führung hielt aber nicht mal eine Minute. Noch in der gleichen Unterzahl waren dann die Wild Wings erfolgreich. Nach einer schönen Kombination war es erneut Tyson Spink, der den Puck nur noch ins leere Tor schießen musste. Wenige Sekunden später durften dann die Sauerländer mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren. Die Hausherren benötigten gerade mal 10 Sekunden für die erneute Führung. O’Connor bediente vor dem Tor Emile Poirier und der schob den Puck zum 3:2 ein (28.). Da die weiteren Strafzeiten ungenutzt blieben, gingen die Iserlohner mal wieder mit einer knappen Führung ins Schlussdrittel.

Führung im Schlussdrittel über die Zeit gerettet

Nach der Pause starteten die Gastgeber erneut wach und konzentriert. Rech hämmerte die Scheibe ins Plexiglas über das Tor und Chris Bigras traf nach einem Querpass den Puck nicht. Schwenningen blieb ebenfalls gefährlich, die Schüsse kamen jedoch häufig aus der Distanz und waren dadurch eine sichere Beute von Goalie Andi Jenike. Aber auch sein Gegenüber Joacim Eriksson hielt was auf seinen Kasten kam, zum Beispiel gegen Kaspars Daugavins und John Broda (48.). Glück hatten die Roosters, als Alexander Karachun aus kurzer Distanz den Puck am Tor vorbeischob (52.). Die vorzeitige Entscheidung verpasste Verteidiger Tim Bender. Sein Schlagschuss landete nur am Außenpfosten (57.). In der Folge vergaben auch noch Ziegler, Bailey und Poirier beste Möglichkeiten, so dass es bis zur Schlusssirene spannend blieb. Diesmal brachten die Iserlohner aber ihre Führung über die Zeit.

Roosters: Jenike – O’Connor, Bigras; Ankert, Bender; Labrie, Buschmann; Rausch – Brown, Poirier, Broda; Ziegler, Cornel, Rutkowski; Daugavins, Raedeke, Bailey; Rech, Streu, Alanov.

Tore: 0:1 (06:22) Tys. Spink (Tyl. Spink, DeFazio), 1:1 (09:54) Buschmann (Bailey, Daugavins), 2:1 (25:58) Alanov (4-5/ Raedeke), 2:2 (26:54) Tys. Spink (5-4/ Tyl. Spink, DeFazio), 3:2 (27:29) Poirier (5-4/ O’Connor, Daugavins)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe