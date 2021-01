Roosters nur im ersten Drittel richtig stark

Iserlohn. Bei den Eisbären Berlin geht Iserlohn mit einer 2:4-Niederlage vom Eis. Ein Grund waren die vielen Zeitstrafen.

In der Hauptstadt haben die Iserlohn Roosters ihr drittes Spiel in Folge verloren. Trotzdem könnte die 2:4-Niederlage ein erster Schritt aus der seit knapp zwei Wochen andauernden Formkrise gewesen sein, denn die Leistung des O’Leary-Teams erinnerte zumindest im ersten Drittel stark an die fabelhaften Vorstellungen zu Saisonbeginn.





Eishockey, DEL: Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters 4:2 (1:2/2:0/1:0). Zu Beginn zeigten die Roosters das, was sie zuletzt vermissen ließen: Sie stressten ihren Gegner durch kompaktes und körperbetontes Spiel in der Defensive sowie durch präzises wie schnörkelloses Offensivspiel mit zügigen Abschlüssen. Daran änderte auch die kalte Dusche nach fünfeinhalb Minuten nichts: Alex Grenier leitete mit einem Fehlpass einen Berliner Angriff ein, den Leonhard Pföderl zur Berliner Führung abschloss.

So ein Nackenschlag ist eigentlich das Letzte, was ein Team, dessen Formkurve zuletzt nach unten zeigte, gebrauchen kann. Doch nur drei Minuten später erzielte mit Ryan Johnston ein Spieler den verdienten Ausgleich, den die Eisbären offenbar gar nicht als potenziellen Torschützen auf dem Radar hatten, denn Iserlohns Nummer 89 hatte alle Zeit der Welt, um sich das linke obere Toreck auszugucken.

Nach nicht gegebenem Tor schöpft Berlin neuen Mut

Und es kam noch besser: Iserlohns erstes Powerplay war gerade 46 Sekunden alt, als auch Joe Whitney zu seinem Tor kam. Spätestens jetzt erinnerte die Partie an die tollen Auftritte der Roosters zu Saisonbeginn. Einziger Unterschied: Das ganze passierte im ersten Drittel, in dem das Team von Jason O’Leary bislang nur selten überzeugen konnte. Pech hatten die Roosters, dass ihnen das 3:1 nicht anerkannt wurde. Casey Bailey traf aus der Distanz per Direktabnahme. Der Grund für die Intervention der Schiedsrichter war, dass Joe Whitney Berlins Goalie Mathias Niederberger die Sicht genommen haben soll. Allerdings wurde Whitney in dieser Situation von einem Gegenspieler bedrängt. Zu diesem Zeitpunkt war diese Entscheidung höchstens ärgerlich, doch letztendlich stellte sie sich sogar als spielentscheidend heraus, zumal Berlin in der Folge stärker wurde.

Die Eisbären wollten den Rückstand nicht auf sich sitzen lassen und erhöhten drittelübergreifend die Schlagzahl. Drei Treffer an das Gehäuse des von Andy Jenike wie gewohnt stark verteidigten Tores waren zunächst Berlins beste Chancen, bis sich die Hausherren doch noch belohnten. Kristopher Foucaults Ausgleichstreffer war bereits hochverdient, und als Giovanni Fiore gut zweieinhalb Minuten später in Überzahl einen Distanzschuss von Ryan McKiernan zur Berliner Führung abfälschte, entsprach der Spielstand schließlich auch dem Spielverlauf.

Die Roosters hatten den Zugriff aufs Spiel weitgehend verloren. Eine gerne genutzte Möglichkeit, um wieder selbst Akzente zu setzten, ist in dieser Saison das Powerplay.

Tiefe Leistungsdelle im Mittelabschnitt

Und diese Gelegenheit ergab sich tatsächlich – mehr als ein gefährlicher Schuss von Bobby Raymond sprang allerdings nicht dabei heraus. Stattdessen hätte ihnen Matthew White beinahe ein Unterzahltor eingeschenkt. Die Zahlen zum Mittelabschnitt verdeutlichen die Berliner Überlegenheit: Es gab 17 zu fünf Schüsse und sechs zu zwei Überzahlphasen.

Für das Schlussdrittel hatten sich die Roosters noch einmal etwas vorgenommen. Die Konzentration wurde wieder hochgefahren und insgesamt auch besser verteidigt. Die eigenen Offensivaktionen erwiesen sich aber als zu harmlos. Auch im letzten Überzahlspiel fünf Minuten vor Spielende sprangen keine hochkarätigen Torchancen mehr heraus.