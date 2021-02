Roosters stehen dicht vor der Überraschung

Iserlohn. Spitzenreiter Bremerhaven setzt sich in der Overtime durch, aber die Iserlohner Formkurve zeigt nach oben.

Dass sie Aufbauhilfe für notleidende Schlusslichter leisten können, haben die Roosters gegen die Krefeld Pinguine bewiesen. Aber einen Spitzenreiter zu ärgern, gehört auch zu ihren Kompetenzen. Es langte gegen Bremerhaven zwar nur zu einem Punkt, womit sich die Niederlagenserie fortsetzt. Aber die Richtung stimmt, und vor allem zeigte die Mannschaft mehr Konstanz als in vielen der letzten Duelle.





Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:3 (1:1, 1:0, 0:1) n.V. Der Tabellenführer lief natürlich mit breiter Brust auf und traf auf einen Gegner, dem man von der ersten Minute an anmerkte, dass er den Negativtrend mit Macht stoppen wollte. So entwickelte sich eine flotte Partie mit einigen guten Abschlüssen hüben wie drüben, was sich aber erst auf der Anzeigetafel bemerkbar machte, als die Gäste im Powerplay spielten. Das beherrschen sie wie keine andere Mannschaft der Liga, und sie erzielten in Iserlohn bereits ihren 17. Treffer in Überzahl. Bei Dietz‘ nicht einmal sonderlich platziertem Schuss sah Keeper Janick Schwendener, der seine zweite Bewährungsprobe der Saison erhielt, nicht gut aus.

Seltener Torjubel für Verteidiger Dieter Orendorz

Die Roosters steckten den Rückschlag relativ schnell weg, schalteten einen Gang hoch und kamen vier Minuten später zum Ausgleich. Dieter Orendorz war der Torschütze, als er die Scheibe genau in den Winkel donnerte. Dass das nicht seine Kernkompetenz ist, bestätigte der Verteidiger in der Drittelpause gegenüber Magenta Sport. „Das passiert wirklich nicht alle Tage.“ Aber natürlich freute er sich mächtig. Nun waren die Hausherren im Spiel und hätten bei eigenem Powerplay nachlegen können. Aber Brody Sutter nutzte seine ideale Position nicht. In dieser Situation wurde Alexandre Grenier vermisst, aber der bislang beste Vorlagengeber musste passen. Casey Bailey bot sich eine weitere gute Gelegenheit für die Sauerländer, aber auch die Pinguins verzeichneten etliche gefährliche Schüsse, so dass der Gleichstand zur ersten Pause in Ordnung ging.

Hohe Intensität prägte auch die Szenerie im zweiten Abschnitt. Beide Mannschaften präsentierten sich mit viel Zug zum Tor, doch nur die Roosters brachten den Puck dort unter. Torjäger Joe Whitney angelte ihn sich in der eigenen Zone, startete durch und vollendete mit einem präzisen Schuss, als die Bremerhavener wohl mit einem Abspiel gerechnet hatten. Gerade 58 Sekunden waren gespielt.

Dieser Auftakt beflügelte die Hausherren, die natürlich nachlegen wollten. Doch so leicht ließen sich die Pinguine nicht aus dem Konzept bringen. Sie bemühten sich um den Konter, bekamen dazu auch zweimal die Gelegenheit in Überzahl, doch die Iserlohner verteidigten engagiert und konnten sich nun auf Schwendener verlassen. Und weil sie früh und energisch störten, schufen sie auch eine gute Voraussetzung, um den Gegner phasenweise unter Druck zu setzen.

Weiterer zählbarer Erfolg blieb zwar aus, doch die Roosters überzeugten in diesem Abschnitt. Auch wenn die Pinguine nicht Gefahr liefen, die Tabellenführung einzubüßen, war klar, dass sie im letzten Drittel die Schlagzahl erhöhen würden. Wie sie aber zum Ausgleich kamen, war aus Sicht der Roosters ärgerlich. Schwendener ließ die Scheibe abprallen, und Hilbrich stocherte sie über die Linie. Der Videobeweis änderte nichts am 2:2.

Nun besaß Bremerhaven die größeren Spielanteile, aber die Roosters setzten mehr als nur Nadelstiche. Riefers und Aubin hatten gute Möglichkeiten auf dem Schläger. Es entwickelte sich ein Kampf mit offenem Visier. Wer würde den Geistesblitz haben? Oder den entscheidenden Fehler machen?

Das Happy End winkte den Hausherren, als sie 47 Sekunden vor dem Ende ein Powerplay zugesprochen bekamen. Das sorgte bis zum Ablauf der regulären Spielzeit aber ebenso wie in der Overtime für wenig Gefahr. Das rächte sich. Wieder vollständig, setzte Bremerhaven den Schlusspunkt. Pech für die Roosters, die aber unter dem Strich ein wirklich gutes Spiel abgeliefert hatten.