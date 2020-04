Roosters-Talente haben eine Perspektive

Iserlohn. Immer wieder vermittelt Boris Blank seine Schützlinge in die Oberliga. Eine spätere Rückkehr an den Seilersee ist nicht ausgeschlossen.

Kurz bevor die Corona-Krise den Spielbetrieb zum erliegen brachte, huschte die U20 des Iserlohner EC über die Ziellinie der DNL II. Nach einem starken Schlussspurt mit sieben Siegen aus den letzten zehn Partien hatte das Team von Trainer Boris Blank 44 Punkte auf dem Konto, die letztendlich Platz sechs bedeuteten. Zum Team gehörten wieder Spieler, die den Young Roosters, der Nachwuchsabteilung des IEC, entwachsen sind und sich völlig neu orientieren müssen.

Blank: „Wir haben drei Spieler, die zu alt geworden sind, andere hören ganz auf, weil sie demnächst eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.“ Bei dem Trio, das aus Altersgründen die Mannschaft verlassen muss, handelt es sich um Leonardo Stroh, Kapitän Leonardo Felicetti und Raphael Palmeira-Kerkhoff. Die Hürde ins DEL-Team ist hoch, und eine Alternative im Verein gibt es nicht. Aber in der Region. „Ich organisiere den Spielern, die uns verlassen müssen, Probetrainings, zum Beispiel in Essen oder Herne. Dort kommen dann immer wieder welche unter. Einige kehren ja dann als gestandene Spieler zurück“, schildert Blank, der doch wieder auf das derzeit alles beherrschende Thema zurückkommt. „Auch in diesem Jahr war alles geregelt, damit sich die Spieler woanders empfehlen konnten. Aber dann wurde ja die Saison für beendet erklärt, überall das Eis abgetaut, und jetzt weiß niemand wie es weitergeht.“

Ganz schwarz sieht Blank für das Trio aber nicht. „Junge Spieler kosten nicht viel Geld. Ich denke, sie bekommen schon noch ihren Platz. Felicetti besitzt einen italienischen Pass. Möglicherweise wird er also in Italien weiterspielen.“

Roosters-Führung schaut beim Nachwuchs ganz genau hin

Geld für teure Spieler ist bei kaum einem Klub vorhanden. Das gilt bekanntlich für die Roosters selbst. Diese Tatsache in Kombination mit einer sportlichen Führung, die immer ein Auge auf die Entwicklung des Nachwuchses hat, kommt den Talenten aus den eigenen Reihen zugute. Im letzten Drittel der abgelaufenen Saison schnupperten neben Blanks Sohn Alexander auch David Kirchhoff und Torwart Lennart Brunnert bei den Profis vorbei, wobei Blank Junior dann auch in der DEL debütierte und keinen schlechten Eindruck hinterließ. „Die Jungs müssen sich natürlich noch an das Tempo gewöhnen“, weiß der Ex-Profi, der seit 2018 am Feinschliff des ältesten Nachwuchses arbeitet. „Das wollen wir weiterentwickeln, Christian Hommel, Jason O’Leary und ich stehen in einem guten Austausch.“

Weil es den jungen Spielern häufig auch noch an der körperlichen Robustheit mangelt, sollen vielversprechende Talente bei unterklassigen Klubs Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Wer heute noch nicht das Zeug für Deutschlands Eliteklasse hat, ist vielleicht in ein, zwei Jahren soweit. So sehr die Verzahnung von Profi- und Jugendbereich auch gewünscht ist – für ein Problem hat Boris Blank noch keine Lösung gefunden: „Wie schaffen wir das mit der Schule? Alle Profiteams trainieren vormittags.“

Charme hätte natürlich auch die Wiedereinführung eines zweiten Seniorenteams, aber bei diesem Thema gibt sich Blank keinen Illusionen hin. „Als langfristiges Projekt wäre das eine gute Idee, aber finanziell ist es nicht einfach zu stemmen. Man denke nur an die Auswärtsfahrten, außerdem bräuchten wir dann eine zweite Eisfläche.“ Lieber schaut er auf die kommende Saison. Auf der Torhüterposition und in der Verteidigung, wo von geplanten acht Spielern sechs bereits für die U20 gespielt haben, sieht Blank das Team gut aufgestellt. Nur die Zahl der Stürmer darf gerne noch steigen, derzeit sind es neun. Allen Spielern legt er nahe, sich den Trainingsplan zu Herzen zu nehmen. Um das zu unterstreichen, bedient er sich bei der sowjetischen Trainerlegende Anatoli Wladimirowitsch Tarassow: „Gute Spieler werden im Sommer geboren. Das ist die Zeit, in der sie ihren Akku aufladen.“