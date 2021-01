Roosters wollen die Trendwende in Berlin

Iserlohn. Nach der bitteren Heimpleite gegen Krefeld ist für Jason O’Learys Mannschaft Wiedergutmachung angesagt.

Es war ein ungewohntes Bild an der Eissporthalle. Denn mittags parkt dort normalerweise nicht der Mannschaftsbus, aber für die Iserlohn Roosters stand am Mittwoch die erste weite Reise der Saison auf dem Plan. Auf das Spiel bei den Eisbären Berlin bereitet sich das Team vor Ort vor und übernachtet auch in der Hauptstadt.

Wenn man auf die letzten Jahre zurückblendet, stellt man unschwer fest, dass es für die Sauerländer bei diesen Gastspielen selten etwas zu feiern gab. Aber nach der ernüchternden Heimpleite gegen Krefeld, die durch das folgende 0:7 der Pinguins gegen Köln noch ein Portion unverständlicher wurde, sind sie in der Pflicht, eine bessere Leistung abzuliefern. Trainer Jason O’Leary macht aus seiner Enttäuschung über die Darbietung vom letzten Freitag kein Hehl, aber er versichert auch, dass er bei seiner Kritik maßvoll geblieben ist.

Trainer erwartet, dass jetztLehren gezogen werden

„Drauf zu hauen, bringt ja nichts ein. Wir haben das Spiel analysiert, und ich erwarte, dass Lehren gezogen werden.“ Eine zentrale dürfte sein, dass die absolute Leistungsbereitschaft von der ersten Minute an gegeben sein muss. Und genau diese Einstellung fehlte gegen Krefeld. O’Learys Kollege Serge Aubin sah bei seiner Mannschaft im letzten Spiel im übrigen ganz ähnliche Defizite. Er warf ihr nach dem 3:5 in Düsseldorf vor, 40 Minuten lang nicht präsent gewesen zu sein und zu wenig Einsatz gezeigt zu haben. So gesehen gibt es also auf beiden Seiten Steigerungsbedarf.

Die Eisbären haben in der letzten Woche mit dem Kanadier Zach Boychuk vom HC Friburg-Gotteron (Schweiz) einen neuen Center verpflichtet, aber auch ohne ihn ist die Qualität schon enorm. „Das ist eine Mannschaft mit sehr viel Talent, die schnell spielt, eine starke Offensive und mit Mathias Niederberger natürlich auch einen starken Torhüter besitzt“, sagt O’Leary. Für seine Iserlohner bedeutet das, dass neben der Topeinstellung auch einfaches Spiel und große Disziplin erforderlich sind.

Sehr glücklich ist der Roosters-Coach, dass er personell weiter aus dem Vollen schöpfen kann. Verletzt ist nur Ryan O’Connor. „Und von Bobby Raymond ganz zu Beginn abgesehen, hatten wir keine Probleme mit Corona. Aber ich achte auch sehr genau darauf, dass die Spieler alle Regeln einhalten.“

Die Vorgaben der Liga beinhalten allerdings auch, dass ein Spieler, der von außerhalb hinzustößt, zunächst fünf Tage Quarantäne einplanen muss und erst nach zwei negativen Tests ins Mannschaftstraining einsteigen kann. So überlegt man in Iserlohn derzeit, wie man Nachwuchsverteidiger Nils Elten am besten fördern kann. Wenn er beim Kooperationspartner Herne in der Oberliga spielt, muss er nach seiner Rückkehr jeweils aussetzen. „Das Training bei uns bringt ihn mit Sicherheit weiter, aber er braucht natürlich auch Spielpraxis. Wir müssen sehen, was für ihn langfristig am besten ist“, erläutert O’Leary.

In Berlin hat er nun die Qual der Wahl, und er lässt offen, welche Veränderungen er in den Reihen vornehmen wird. Aber dass sie genau so beginnen wie gegen Krefeld, ist eher unwahrscheinlich. Im Tor wird erneut Andreas Jenike stehen.